Un grande del fútbol argentino viene por Leonardo Burián

Leonardo Burián, antes de figurar en los planes de este grande del fútbol argentino, habló con Radio Sol (FM 91.5), donde reconoció que se le hizo una propuesta para renovar su contrato, sobre lo que el arquero indicó: "José (Vignatti) me manifestó el interés de extender el vínculo con Colón, le dije que tengo que hablarlo con mi familia, aprovechando que están en Santa Fe conmigo, para hablarlo. Es una decisión que involucra a toda mi familia ya que no estoy viviendo con ellos acá, me tengo que poner de acuerdo con mi señora y mis hijos".

Burián.png San Lorenzo, un grande del fútbol argentino que tiene en sus planes a Leonardo Burián de Colón.

San Lorenzo necesita un arquero para potenciar el puesto, debido a que consideran que debe llegar uno de jerarquía ya que solamente cuentan con Fernando Monetti, debido a que Sebastián Torrico se encuentra en plena rehabilitación tras la luxación de hombro derecho que sufrió, más allá que está muy cerca de ponerle punto final a su carrera futbolística.

La información fue brindada por el periodista Bocha Flores en Fútbol Continental, donde advirtió que la posibilidad de llegar a un equipo grande del fútbol argentino para Leonardo Burián son concretas, e indicó que desde San Lorenzo saben de una abultada deuda que Colón mantiene para con el arquero.

Vale recordar que Burián tiene contrato con Colón hasta el 30 de junio de este año, el que en principio pretende cumplir para luego definir qué hacer con su futuro, ya que su primera intención era volver a Uruguay, donde fue siempre un anhelo de Nacional, ya que allí se encuentra radicada su familia.

Sin embargo, si la propuesta de San Lorenzo se llega a cristalizar, habrá que ver qué decisión toma Leonardo Burián, ya que si bien su intención es volver a su país, más allá que cuenta con una oferta de renovación de Colón, la chance de jugar en un grande del fútbol argentino puede cambiar los planes de cualquier jugador.