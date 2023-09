Un hincha de Colón, Messi y Julián Álvarez nominados a los premios The Best

La FIFA dio a conocer los nominados a los premios de The Best, entre los que se encuentra un hincha de Colón

El hincha de Colón nominado a los premios The Best que entrega FIFA.

La FIFA dio a conocer los candidatos al Premio The Best del 2023 y los principales futbolistas del mundo se encuentran entre los doce nominados para alcanzar con la gran presea personal otorgada por la entidad máxima del deporte. Entre ellos, hay presencia argentina. El rosarino Lionel Messi, Julián Álvarez y un hincha de Colón.

De la Liga de los Campeones del Mundo a los The Best Este padre hincha de Colón fue captado por las cámaras de TNT Sports y está nominado al Premio a la Afición de la FIFA pic.twitter.com/vsTiAxymZZ

Un panel de expertos seleccionaron a las personas candidatas a partir de una lista más larga recopilada por la FIFA, en función de los méritos obtenidos durante los periodos pertinentes. El plazo de votación al público está abierto en varias categorías, y el jurado internacional que emitirá su veredicto está compuesto por capitanes de selecciones nacionales, entrenadores, periodistas y aficionados de todo el mundo.

Los ganadores de los Premios The Best al Jugador de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino y The Best al Guardameta de la FIFA serán elegidos por un jurado internacional compuesto por los entrenadores actuales de las selecciones masculinas (uno por equipo), los capitanes actuales de las selecciones masculinas (uno por equipo), un periodista especializado que represente al territorio de cada selección y los aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com.

La mitad de los candidatos al Premio The Best al Jugador de la FIFA formaron parte de la plantilla del Manchester City, que conquistó el triplete en la temporada 2022-2023, y se nominó a Pep Guardiola al Premio The Best al Entrenador de la FIFA junto con otros cuatro compañeros.

Los nominados mejor jugador

Julián Álvarez (Argentina); Marcelo Brozovi (Croacia); Kevin De Bruyne (Bélgica); lkay Gündoan (Alemania); Erling Haaland (Noruega); Rodrigo «Rodri» Hernández Cascante (España); Khvicha Kvaratskhelia (Georgia); Kylian Mbappé (Francia); Lionel Messi (Argentina); Victor Osimhen (Nigeria); Declan Rice (Inglaterra); Bernardo Silva (Portugal).

Nominadas al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Aitana Bonmatí (España); Linda Caicedo (Colombia); Rachel Daly (Inglaterra); Kadidiatou Diani (Francia); Caitlin Foord (Australia); Mary Fowler (Australia); Alex Greenwood (Inglaterra); Jenni Hermoso (España); Lindsey Horan (EE. UU.); Amanda Ilestedt (Suecia); Lauren James (Inglaterra); Sam Kerr (Australia); Mapi León (España); Hinata Miyazawa (Japón); Salma Paralluelo (España); Keira Walsh (Inglaterra).

Nominadas al Premio The Best al Entrenadora de la FIFA de Fútbol Femenino

Peter Gerhardsson (Suecia); Jonatan Giráldez (España); Tony Gustavsson (Suecia); Emma Hayes (Inglaterra); Sarina Wiegman (Países Bajos).

Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

Pep Guardiola (España); Simone Inzaghi (Italia); Ange Postecoglou (Australia); Luciano Spalletti (Italia); Xavi Hernández (España).

Nominadas al Premio The Best a la arquera de la FIFA

Mackenzie Arnold (Australia); Ann-Katrin Berger (Alemania); Catalina Coll (España); Mary Earps (Inglaterra); Christiane Endler (Chile); Zeira Mušovi (Suecia); Sandra Paños (España).

Nominados al Premio The Best al arquero de la FIFA

Yassine Bounou (Marruecos); Thibaut Courtois (Bélgica); Ederson (Brasil); André Onana (Camerún); Marc-André ter Stegen (Alemania).

Personas nominadas al Premio a la Afición de la FIFA

Aficionado del Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina); Fran Hurndall (Inglaterra); Miguel Ángel, aficionado del Millonarios (Colombia).