Uno Santa Fe | Colón | Colón

Trod confirmó que será candidato en Colón y habrá cinco listas en las elecciones

Carlos Trod reveló que finalmente se presentará en las elecciones de Colón, pero no con su agrupación, sino con una lista diferente, y habrá cinco opciones

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2025 · 19:00hs
Trod confirmó que será candidato en Colón y habrá cinco listas en las elecciones

El escenario político de Colón sigue sumando protagonistas y en las últimas horas, Carlos Trod confirmó que también competirá en las elecciones del 30 de noviembre que tendrán finalmente cinco listas. Explicó los motivos que lo llevaron a ratificar su postulación.

• LEER MÁS: José Neris la rompe en Uruguay y Colón se ilusiona con una venta

“Como siempre hemos trabajado con Unidad Colonista, entendemos y respetamos el estatuto de la institución, de los socios y de todo lo que sea el mundo Colón”, dijo Trod en charla con Sol 91.5. Y añadió, en un tono autocrítico: “A veces hay cosas que se te escapan de las manos. Uno deposita confianza en personas que después te fallan y evidentemente hay que asumir la responsabilidad, como lo estoy haciendo”.

• LEER MÁS: Sorpresa en La Plata por el mal paso de Nicolás Fernández por Colón

Carlos Trod también será candidato a presidente de Colón

Relató además que mantuvo una reunión con el secretario general del club, Pedro Paseggi, y con Flavia Stehlik, jefa de Relaciones Públicas, donde se resolvió su habilitación para participar del acto electoral. “Ambas partes entendimos las cosas y vamos a presentarnos como lista Unidad Colonista. No hay otra cosa. Como les dije, la agrupación está a resolución de la comisión directiva, pero no está rechazada, eso me lo confirmó Paseggi”, aseguró.

• LEER MÁS: Yunis: "Sueño con ver a Colón otra vez en Primera y ser parte de eso"

En un tramo más reflexivo, Trod reconoció que la institución atraviesa un momento delicado, donde los problemas estructurales superan las tensiones políticas. “Todos los problemas que tiene que arreglar Colón, que quizás son más importantes que el tema mío o de una lista. Tengo que entenderlo, porque Colón está en una situación crítica y lo tenemos que sacar de donde está. Esa es la realidad”.

¿Quiénes serán los candidatos a presidente de Colón?

Ricardo Luciani, Gustavo Abraham, Ricardo Magdalena, José Alonso y Carlos Trod. No irán Clemente Valdez y Oscar Yódice.

Colón Carlos Trod elecciones
Noticias relacionadas
yunis: sueno con ver a colon otra vez en primera y ser parte de eso

Yunis: "Sueño con ver a Colón otra vez en Primera y ser parte de eso"

Va tomando fuerza la chance de que Medrán siga como DT de Colón en 2026.

Colón podría arrancar el 2026 bajo la conducción de Ezequiel Medrán

Colón cayó ante Salta Basket sumando su segunda derrota al hilo como local.

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

¿colon seguira participando en las inferiores de afa en 2026?

¿Colón seguirá participando en las inferiores de AFA en 2026?

Lo último

Las autoridades del hospital Garrahan no se sumarán al aumento salarial del 61% para preservar la austeridad

Las autoridades del hospital Garrahan no se sumarán al aumento salarial del 61% para preservar la "austeridad"

Prisión preventiva por intento de femicidio: roció a su pareja con nafta para prenderla fuego

Prisión preventiva por intento de femicidio: roció a su pareja con nafta para prenderla fuego

En la provincia de Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

En la provincia de Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Último Momento
Las autoridades del hospital Garrahan no se sumarán al aumento salarial del 61% para preservar la austeridad

Las autoridades del hospital Garrahan no se sumarán al aumento salarial del 61% para preservar la "austeridad"

Prisión preventiva por intento de femicidio: roció a su pareja con nafta para prenderla fuego

Prisión preventiva por intento de femicidio: roció a su pareja con nafta para prenderla fuego

En la provincia de Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

En la provincia de Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Se presentó el Santoto Open 2025 de tenis profesional

Se presentó el Santoto Open 2025 de tenis profesional

Holan, tajante en Rosario Central: Me río de lo de Neymar y por otro lado me molesta

Holan, tajante en Rosario Central: "Me río de lo de Neymar y por otro lado me molesta"

Ovación
¿Seguirá en Colón? Puma Gigliotti visitó a Luis Suárez en Inter Miami

¿Seguirá en Colón? Puma Gigliotti visitó a Luis Suárez en Inter Miami

Madelón: Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central

Madelón: "Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central"

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Sorpresa en La Plata por el mal paso de Nicolás Fernández por Colón

Sorpresa en La Plata por el mal paso de Nicolás Fernández por Colón

El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos