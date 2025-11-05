Trod confirmó que será candidato en Colón y habrá cinco listas en las elecciones

Carlos Trod reveló que finalmente se presentará en las elecciones de Colón, pero no con su agrupación, sino con una lista diferente, y habrá cinco opciones

El escenario político de Colón sigue sumando protagonistas y en las últimas horas, Carlos Trod confirmó que también competirá en las elecciones del 30 de noviembre que tendrán finalmente cinco listas. Explicó los motivos que lo llevaron a ratificar su postulación.

“Como siempre hemos trabajado con Unidad Colonista, entendemos y respetamos el estatuto de la institución, de los socios y de todo lo que sea el mundo Colón”, dijo Trod en charla con Sol 91.5. Y añadió, en un tono autocrítico: “A veces hay cosas que se te escapan de las manos. Uno deposita confianza en personas que después te fallan y evidentemente hay que asumir la responsabilidad, como lo estoy haciendo”.

• LEER MÁS: Sorpresa en La Plata por el mal paso de Nicolás Fernández por Colón

Carlos Trod también será candidato a presidente de Colón

Relató además que mantuvo una reunión con el secretario general del club, Pedro Paseggi, y con Flavia Stehlik, jefa de Relaciones Públicas, donde se resolvió su habilitación para participar del acto electoral. “Ambas partes entendimos las cosas y vamos a presentarnos como lista Unidad Colonista. No hay otra cosa. Como les dije, la agrupación está a resolución de la comisión directiva, pero no está rechazada, eso me lo confirmó Paseggi”, aseguró.

• LEER MÁS: Yunis: "Sueño con ver a Colón otra vez en Primera y ser parte de eso"

En un tramo más reflexivo, Trod reconoció que la institución atraviesa un momento delicado, donde los problemas estructurales superan las tensiones políticas. “Todos los problemas que tiene que arreglar Colón, que quizás son más importantes que el tema mío o de una lista. Tengo que entenderlo, porque Colón está en una situación crítica y lo tenemos que sacar de donde está. Esa es la realidad”.

¿Quiénes serán los candidatos a presidente de Colón?

Ricardo Luciani, Gustavo Abraham, Ricardo Magdalena, José Alonso y Carlos Trod. No irán Clemente Valdez y Oscar Yódice.