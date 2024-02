Una novela sin final: ¿Curcio se queda o se va de Colón?

El futuro de Nahuel Curcio aún sigue sin resolverse. El atacante continúa entrenando con Colón pero no se descarta su partida al Federal A

El juvenil Nahuel Curcio aún no tiene definido si se quedará en Colón o será cedido a un equipo del Federal A.

A Febrero le queda menos de una semana, y la situación del entrerriano todavía no tiene definición. En un principio, se especulaba con la firme posibilidad de que fuera cedido para tener protagonismo en otro club.

Era Juventud Antoniana de Salta el club que estaba muy cerca de sumarlo para ser parte del Torneo Federal A. La operación sería un préstamo por un año. Claro que todo quedó, al menos por ahora, en la nada.

LEER MÁS: El gesto del capitán de Colón que un juvenil hizo viral

El mismo Iván Delfino tiene muchas opciones ofensivas en el actual plantel, con lo cual no veía con malos ojos su salida para que sume minutos en otras latitudes. Y más aún que al no haber división Reserva, con algunos amistosos del Selectivo no alcanza para su desarrollo.

El pensamiento del conductor rojinegro se contrapone con otro puñado de dirigentes de la actual Comisión Directiva, que ven potable la chance de Curcio de continuar entrenando y estar preparado para una posibilidad en el plantel superior.

Puede haber un nuevo y tal vez último capítulo en esta historia, aunque es muy difícil aventurar si todo será feliz para las partes involucradas.