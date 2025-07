Una pieza determinante en Colón llega en capilla al partido contra Gimnasia (M)

Son tres los jugadores en capilla, pero el que más preocupa es Emmanuel Gigliotti, quien recibió tarjetas en las fechas 1, 5, 15 y 19. Una más lo dejaría automáticamente afuera del próximo compromiso en Jujuy, que podría marcar un quiebre en las aspiraciones sabaleras de llegar al Reducido, pero antes tendrá que ganar este fin de semana.

Alerta amarilla en Colón

Otro es el defensor Guillermo Ortiz, pero con una situación diferente, ya que se encuentra recuperándose de una lesión crónica en el tobillo y es probable que siga un tiempo más parado. Fue amonestado en las fechas 1, 3, 9 y 18, por lo que también está a una tarjeta de quedar suspendido.

Ortiz tiene cuatro amarillas en Colón, pero otra vez quedaría al margen por lesión.

El tercer nombre en la lista es Marcos Díaz, quien ya no será tenido en cuenta por decisión del cuerpo técnico, por lo que no representa una atención inmediata. Con este panorama, Puma Gigliotti es quien jugará al límite en este cotejo trascendental, donde Colón no puede darse el lujo de perder referentes en la recta final del campeonato.