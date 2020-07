Unali: "Es un orgullo formar parte de la historia de Colón"

Dante Unali dejó una huella en Colón, ya que fue titular en aquel equipo que logró el Ascenso luego de 14 años de estar en la B Nacional. Pero después formó parte del plantel que fue subcampeón en la máxima categoría del fútbol argentino con la consiguiente clasificación a la Copa Libertadores. El Pastor como lo apodaban vivió un ciclo exitoso en el Sabalero y por ello los hinchas lo recuerdan de la mejor manera.

A 25 años del Ascenso, el cordobés dialogó con Radio Sol 91.5 y recordó aquel logro tan postergado "Era una presión muy grande la que había después de tantos años. Yo recuerdo esa sensación, porque si bien habíamos ganado en Tucumán, se me pasaba por la cabeza y lo hablaba con los muchachos de que esa situación no nos jugara en contra. Y que no nos relajáramos de manera inconscientes ya que eso podía darnos una sorpresa desagradable. San Martín de Tucumán era un rival importante y por eso la clave era no relajarnos", comenzó detallando.

Sobre aquella defensa que se recitaba de memoria: Ibarra, Ameli, Kobistyj y Unali, el cordobés expresó: "Nos complementamos muy bien, apenas empezamos a trabajar me di cuenta que eran chicos con muchísimo futuro y muy sólidos. Y eso nos fue dando confianza. Cuando Nelson Chabay me vino a buscar a Córdoba me mencionaba a estos jugadores, pero yo no los conocía".

"Uno fue un componente más de la gran historia que tiene Colón, de grandes jugadores que pasaron por el club, caso Villaverde, el Gringo Trossero a quien tuve de técnico y tantos más. Y que uno forme parte de la historia de Colón es un orgullo, Colón es un club muy muy grande y que la gente te recuerde es un honor y te regocija bastante", opinó.