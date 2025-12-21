Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Este lunes, el delantero Matías Godoy llega a Santa Fe para convertirse de manera oficial en el tercer refuerzo de Colón

Matías Godoy llega este lunes a Santa Fe y se convertirá en refuerzo de Colón.

Si bien el director deportivo Diego Colotto junto con la dirigencia sabalera tienen varias negociaciones encaminadas, la realidad indica que por el momento solo fueron oficializados dos refuerzos.

Ellos son: el arquero Matías Budiño y el lateral izquierdo Leandro Allende . Pero este lunes, habrá una tercera incorporación, ya que llegará a Santa Fe Matías Godoy.

El delantero de 23 años y cuyo pase pertenece a Estudiantes, se incorporará a Colón a préstamo por un año. La operación será sin cargo y con opción de compra en favor del Sabalero.

Si bien Godoy tenía otras propuestas, se inclinó por Colón, ya que es hincha del club y quería ponerse la camiseta rojinegra. En consecuencia, el futbolista se someterá a la revisión médica y luego firmará contrato.

En este 2025, Godoy jugó en dos clubes. En el primer semestre lo hizo en Instituto y en el segundo en Central Córdoba. Pero si bien tenía contrato vigente en el Ferroviario, de común acuerdo se rescindió el vínculo.