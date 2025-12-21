Uno Santa Fe | Colón | Colón

Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Este lunes, el delantero Matías Godoy llega a Santa Fe para convertirse de manera oficial en el tercer refuerzo de Colón

21 de diciembre 2025 · 15:59hs
Matías Godoy llega este lunes a Santa Fe y se convertirá en refuerzo de Colón.

Si bien el director deportivo Diego Colotto junto con la dirigencia sabalera tienen varias negociaciones encaminadas, la realidad indica que por el momento solo fueron oficializados dos refuerzos.

Godoy llega a Santa Fe y será refuerzo de Colón

Ellos son: el arquero Matías Budiño y el lateral izquierdo Leandro Allende. Pero este lunes, habrá una tercera incorporación, ya que llegará a Santa Fe Matías Godoy.

El delantero de 23 años y cuyo pase pertenece a Estudiantes, se incorporará a Colón a préstamo por un año. La operación será sin cargo y con opción de compra en favor del Sabalero.

LEER MÁS: Atención Colón: "No nos ha llegado una oferta concreta por Facundo Callejo" dijo Miguel Rondelli

Si bien Godoy tenía otras propuestas, se inclinó por Colón, ya que es hincha del club y quería ponerse la camiseta rojinegra. En consecuencia, el futbolista se someterá a la revisión médica y luego firmará contrato.

En este 2025, Godoy jugó en dos clubes. En el primer semestre lo hizo en Instituto y en el segundo en Central Córdoba. Pero si bien tenía contrato vigente en el Ferroviario, de común acuerdo se rescindió el vínculo.

