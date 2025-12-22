Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cuenta regresiva para Colón: se sortean zonas y fixture

Este lunes se sortea la Primera Nacional 2026 y el Sabalero conocerá su zona, el fixture y los rivales de una temporada que será larga, exigente y decisiva en la pelea por el ascenso.

22 de diciembre 2025 · 08:22hs
Para Colón, el camino rumbo al 2026 comenzará a tomar forma este lunes 22 de diciembre. Aunque todavía no ruede la pelota, el sorteo de la Primera Nacional marcará un punto de partida clave: el Sabalero sabrá en qué zona competirá y contra qué equipos deberá medirse en un campeonato que volverá a poner en juego dos ascensos a la Liga Profesional.

Las particularidades del torneo que jugará Colón

El torneo repetirá la estructura utilizada en la última temporada. Serán 36 equipos divididos en dos grupos de 18, con un calendario de 34 fechas que obligará a cada club a enfrentarse dos veces con los mismos rivales, una de local y otra de visitante, respetando el mismo orden en ambas ruedas. Un formato que premia la regularidad y castiga cualquier bache prolongado.

En ese escenario, Colón afrontará un certamen de fondo largo, donde no solo importará el arranque sino la capacidad de sostenerse en el tiempo. Los dos líderes de cada zona definirán el primer ascenso en una final a partido único y en cancha neutral. El perdedor de ese cruce no quedará eliminado: se sumará al Reducido, una instancia intensa y eliminatoria que incluirá a los equipos ubicados del segundo al octavo puesto de cada grupo y que otorgará el segundo boleto a Primera.

La contracara de la competencia seguirá siendo el descenso. Al igual que en 2025, habrá cuatro equipos que perderán la categoría: los dos últimos de cada zona caerán a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A, según su afiliación. Un detalle que refuerza la necesidad de sumar puntos desde el inicio y evitar cualquier margen de error.

La Primera Nacional 2026 comenzará el primer fin de semana de febrero y se disputará incluso durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Solo habrá una pausa breve, de dos semanas, tras la finalización de la primera rueda. Además, desde AFA se analiza la inclusión de fechas interzonales, una variante que podría sumar clásicos o cruces históricos al calendario, aunque la decisión final aún está pendiente.

Con equipos de trayectoria y peso en la categoría, además de los regresos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan y los ascendidos Midland, Ciudad Bolívar y Atlético de Rafaela, el torneo promete ser tan áspero como apasionante. Para Colón, el sorteo de este lunes será el primer paso concreto de una temporada en la que el objetivo volverá a estar claro: pelear arriba y dar pelea hasta el final.

Los 36 clubes que integrarán la Primera Nacional 2026 son:

  • Agropecuario
  • All Boys
  • Almirante Brown
  • Almagro
  • Atlanta
  • Central Norte de Salta
  • Chaco For Ever
  • Chacarita
  • Colegiales
  • Colón
  • Defensores de Belgrano
  • Deportivo Madryn
  • Deportivo Maipú
  • Deportivo Morón
  • Estudiantes de Buenos Aires
  • Ferro
  • Gimnasia de Jujuy
  • Gimnasia y Tiro de Salta
  • Güemes (Santiago del Estero)
  • Los Andes
  • Mitre (Santiago del Estero)
  • Nueva Chicago
  • Patronato
  • Quilmes
  • Racing de Córdoba
  • San Martín (Tucumán)
  • San Miguel
  • San Telmo
  • Temperley
  • Tristán Suárez
  • Midland
  • Atlético Rafaela
  • Godoy Cruz
  • San Martín (San Juan)
  • Ciudad Bolívar
  • Deportivo Armenio o Acassuso

El sorteo de este lunes definirá la conformación de las dos zonas y el calendario de partidos para la temporada 2026 de la Primera Nacional.

