Vicentini: "Deseo que Colón llegue al final como un equipo sólido y con las ideas claras"

Colón pudo romper la pared. El pasado sábado le ganó a Almagro en el estadio Tres de Febrero, con lo cual cortó una racha de cinco derrotas consecutivas fuera de Santa Fe. Y uno de los jugadores que vivió un partido particular fue Manuel Vicentini, ya que luego de muchas fechas no tuvo que ir a buscar la pelota al fondo de la red.

La confianza de Manuel Vicentini en Colón

En el inicio de la charla, Manuel Vicentini se refirió a lo que significó para Colón la victoria ante Almagro, y expuso: "Nos sacamos esa necesidad imperiosa de sumar de visitante, ojalá que sirva para que nos demuestre que podemos ganar de visitante. Nos encontramos con que si podemos mantener el cero, con los embates del rival, en algún momento una vamos a tener, se dio de esa manera. Nos pasaba que en los momentos donde la pasábamos mal de visitante nos convertían y se nos hacía muy cuesta arriba".

"Hay que entender que si no podemos ganar tampoco lo tenés que perder, ya que al fin de cuentas el punto suma mucho, ojalá que ahora podamos ratificarlo de local para tomar la confianza plena, y encarar el final con la chance matemática y la ilusión de llegar al ansiado objetivo, queremos tener con un equipo sólido y con una idea clara", agregó el arquero de Colón.

VicentiniColón.jpg Manuel Vicentini cerró por quinta vez el arco de Colón y se afianza como elemento titular en este proceso.

También se lo consultó sobre los que le aportó en estos días de trabajo Diego Osella, y Manuel Vicentini reveló: "Son pocos días de trabajo, pero hay un mensaje claro, que es mantener el orden que veníamos perdiendo. En los partidos donde nos convirtieron, sobre todo de local, nos encontraron algos y mal parados, el rival en esta categoría busca un mínimo error y termina siendo gol porque no estás bien ubicado, y no por mérito del rival. Hay que tener una estructura ordenada, con lo que tenemos en cuanto a jerarquía alguna te va a quedar y hay que aprovecharlo, hay que ser efectivos en el arco rival".

El tramo final de la temporada para Vicentini en Colón

En relación a la pelea que tendrá Colón por el ascenso en el tramo final de la temporada, Manuel Vicentini expuso: "Lo importante en esta categoría es llegar a la última fecha estando en la pelea, es lo que anhelo. Deseo llegar con chances de pelear por la primera final, si no se da llegar de buena manera al Reducido, no entrar por la ventana o con un no muy buen presente. Si nos lo toca jugar quiero que lleguemos como un equipo sólido y con las ideas claras".

Sobre los cruces parciales entre ambas zonas, a cinco fechas del final, Manuel Vicentini destacó: "Los que más pueden especular son los del otro grupo, acá somos muchos en pocos puntos. Hay que pensar en lo inmediato, jugar con ansiedad nos hizo cometer errores. Tenemos que poner el foco solo en el próximo rival, y tratar de llegar a la última fecha con la chances de estar en la pelea".