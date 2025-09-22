Sin gol no hay rumbo: el gran vacío ofensivo de Colón en una temporada calamitosa

Colón se salvó del descenso, pero penando en una de las peores campaña de su historia. Una de la tantas falencias: la falta de gol. ¿Quién es el goleador?

Colón evitó el descenso. Esa es la noticia con el empate 0-0 ante Morón en Santa Fe este domingo para sellar la permanencia en la Primera Nacional . Pero el alivio no alcanza para maquillar una de las campañas más pobres de su historia y gran parte de eso se escribió sin goles.

Porque si hay un rasgo que define el año de Colón, es la falta de un goleador. Ni siquiera un ataque funcional. A esta altura, con 33 fechas disputadas, el máximo artillero sigue siendo Emmanuel Gigliotti con siete tantos. un número bajo y más llamativo aún porque ni siquiera fue tenido en cuenta para el último partido. Su ciclo parece cerrarse en silencio, sin despedidas ni goles.

Colón se quedó sin gol y coqueteó con el descenso

El segundo en la tabla de goleadores es Federico Jourdan, con apenas cuatro. A partir de allí, nombres que fueron rotando, perdiendo terreno o simplemente no lograron cumplir con el rol ofensivo que se les pedía. El resultado fue una sequía alarmante: Colón convirtió un solo gol en los últimos nueve partidos. Lapidario para un equipo que arrancó soñando con el ascenso y terminó haciendo cuentas para no perder la categoría.

Emmanuel Gigliotti.jpg Gigliotti es el goleador de Colón, apenas con siete tantos. UNO Santa Fe | José Busiemi

La anemia ofensiva fue más que una racha: fue una constante, un peso que condicionó cada partido, cada intento de levantar cabeza. Sin un goleador, sin asociaciones claras, sin volumen de ataque, el equipo quedó atado a lo que pudiera rescatar en defensa —que también fue un desastre— y al empuje individual de algunos nombres.

Lo que queda ahora es un cierre de torneo sin urgencias, pero con mucho para revisar. Porque el futuro no se puede planificar sin gol y este Colón, durante todo el año, demostró que nunca encontró el camino al arco rival. Ni el jugador capaz de liderarlo.