Colón: Ricardo Luciani valoró el balance y memoria aprobado pero advirtió que "lo profundo falta responderlo"

Ricardo Luciani valoró la aprobación del balance de Colón, pidió mayor transparencia y respuestas sobre las deudas y los contratos.

El dirigente explicó que salió con una satisfacción parcial, ya que “en parte” quedó conforme con varias respuestas, pero a la vez observó que “lo profundo falta responderlo y exhibirlo” . También remarcó que la comisión actual tiene solo una semana más en funciones y que la gestión entrante deberá revisar los últimos años para comprender plenamente el estado de Colón .

Para el referente de “Sangre de Campeones”, la institución necesita una mayor claridad contable. Sostuvo que la comisión directiva “debería hacer públicos los números” y remarcó que no alcanza con exhibir "balance y memoria aprobados" . También criticó que los resultados “nunca salen en rojo porque se acomodan con el patrimonio del club” . Además, explicó que la dirigencia trabaja en varias recisiones de contratos, algunas automáticas desde diciembre, y consideró que, si su espacio llega al gobierno, “esa situación sería una ventaja”, en alusión a la gran cantidad de vínculos que finalizan a fin de año.

La deuda del Vignattismo, un tema que para Luciani quedó sin profundizar

Uno de los puntos que más lo inquietó fue la falta de detalles sobre la deuda heredada. Señaló que “faltó profundizar la deuda que dejó el Vignattismo”, un pasivo que definió como no solo económico, sino también estructural, ya que impacta en las relaciones con AFA y con otras instituciones. A su entender, esa aclaración era indispensable para entender dónde está parado hoy Colón.

Sueldos, situación contractual y clima en la asamblea

Sobre los salarios atrasados, Ricardo Luciani contó que la comisión expresó que hará “todo lo posible” para saldarlos dentro de esta semana, aunque lamentó que “de Espínola no se habló”. En cuanto al clima general, aseguró que en contró lo que imaginaba: un público atento, con momentos de tensión política, pero dentro de lo habitual para una asamblea del club.