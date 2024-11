Yagui Forestello, una alternativa que surge en Colón

Yagui Forestello le comunicó a los dirigentes de Gimnasia y Tiro de Salta, donde desarrolló una muy discreta temporada (perdió en Santa Fe y le ganó a Colón como local) que no continuará para la próxima temporada por cuestiones personales de los integrantes de su cuerpo técnico que hacían imposible la permanencia en la provincia.

La salida de Yagui Forestello de Gimnasia y Tiro

"Rubén Darío Forestello dejó de ser el técnico de Gimnasia y Tiro. La noticia fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales del club millonario este martes a la tarde", comunicó EL Tribuno de Salta.

En un parte de prensa de la página del club albo se publicó: "Gimnasia y Tiro comunica que Rubén Forestello dejó de ser el entrenador del primer equipo. Su alejamiento obedece a motivos de índole personal. Desde la institución agradecemos su profesionalismo y su sentido de pertenencia. Esta etapa llega a su fin pero el cariño y el reconocimiento siguen intactos".

Cabe recordar que en diciembre de 2023, Forestello consiguió el tan ansiado ascenso a la Primera Nacional después de 23 años. Luego, en la primera temporada del albo en la mencionada división, clasificó al Reducido por el ascenso a la Liga Profesional y quedó afuera en octavos de final tras caer ante San Martín de San Juan.

"Tiene que ver con una decisión de estructura familiar que tenemos dentro del cuerpo técnico, no tiene que ver con lo económico, pero no tenemos la tranquilidad suficiente como para continuar", indicó sobre los motivos. Además, dijo que "tratamos de acomodar las cosas y ser lo más profesional como corresponde para que las bases sean sólidas".

Forestello.jpg

Además, afirmó que la dirigencia hizo todo lo posible y puso todo a disposición para que continúe al frente del plantel "Albo". "Fue maravilloso para todos, y no sabemos si nos vamos a volver a necesitar. Pero me gustaría que Gimnasia siga creciendo y no nos necesite", destacó.

Forestello, una opción en Colón

Rubén Forestello fue técnico de Colón en 10 partidos de la caótica temporada 2013/2014 de Primera División. Ganó tres partidos, empató uno y perdió seis (33.33% de efectividad). Se fue en el momento donde estalló el conflicto que terminó con la salida de Germán Lerche, y fue parte de la campaña del descenso a la segunda categoría.

LEER MÁS: ¿Se cae lo de Colón? En Buenos Aires informan que Grelak estaría cerca de Ferro

Forestello arrancó en El Porvenir (2006/2007), y pasó por Unión de Sunchales (2008/2011), Santamarina (2011/2012), Atlético de Rafaela (2011/2013), San Martín de San Juan (2012/2013), Colón (2013), Talleres (2013/2014), San Martín de San Juan (2013/2014), Nueva Chicago (2014/2015), Patronato (2015/2017), Olimpo (2017/2018), San Martín de Tucumán (2018/2019), San Martín de San Juan (2018/2020), Nueva Chicago (2010/2021), Gimnasia y Turo (2011/2012), Atlético de Rafaela (2022), Alvarado (2022) y Gimnasia y Tiro (2023/2024).

Esta alternativa surge tras las diferencias económicas que surgieron con Grelak y Alvarado, y Moreno y Fabianesi la mira con mucho agrado, debido a la alta consideración que le tiene como entrenador y persona. Con el tiempo como gran aliado, Yagui comienza a ganar mucha fuerza en Colón.