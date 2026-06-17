Uno Santa Fe | Santa Fe | Rosario

"Bajo riesgo biológico": dan más detalles sobre la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

Desde el centro que manipulaba la dosis de cesio-137 se encuentran en comunicación con la Comisión Nacional de Energía Atómica para diagramar los pasos a seguir

17 de junio 2026 · 18:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La cápsula de plomo que desapareció del centro médico de Rosario

La cápsula de plomo que desapareció del centro médico de Rosario, junto al envase con la dosis de cesio-137 sobre la que se brindaron más detalles.

La desaparición de una cápsula de plomo que, en su interior, contiene una fuente de cesio-137 de un centro médico del centro de Rosario causó conmoción este miércoles en la ciudad. Luego de conocerse la noticia, desde el efector aclararon que la dosis desaparecida representa "bajo riesgo biológico" y brindaron nuevos detalles sobre el elemento.

En primer lugar, señalaron que el componente se usa para calibrar equipos médicos y no para aplicar a pacientes. La dosis que desapareció fue adquirida en 2007 y se fue utilizando en los últimos años, por lo que no sólo tiene casi dos décadas desde que se envasó sino que, además, tiene poco contenido.

"Esta fuente contiene una radiactividad mínima y presenta un bajo riesgo biológico", expresaron a La Capital desde el instituto médico del que desapareció la cápsula de cesio.

Comunicado oficial sobre la cápsula

En horas del mediodía, la Autoridad Regulatoria Nuclear emitió un comunicado en el que también brindó especificaciones sobre la dosis desaparecida: "Se trata de una fuente en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente. La misma se encontraba dentro de su blindaje correspondiente".

En línea con lo expresado desde el centro médico rosarino, dijeron que "el riesgo radiológico es muy bajo", pero señalaron que si alguien encuentra la cápsula no debe tocarla ni manipularla.

En ese caso, la persona debe comunicarse inmediatamente con la guardia del Sistema Integral de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud (Sier) a los teléfonos 011-1544718686, 011-1544703839 o 011-1544214581.

LEER MÁS: Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva en Rosario

Qué es el cesio-137

El cesio-137 es un isótopo radiactivo utilizado históricamente en equipos de radioterapia, aplicaciones industriales y procedimientos de medición. Debido a la radiación que emite, requiere estrictas medidas de seguridad para su almacenamiento y manipulación.

Su transporte suele realizarse dentro de contenedores blindados con plomo u otros materiales capaces de bloquear la radiación. Si el encapsulado permanece intacto y dentro de su protección, el riesgo es mínimo. Sin embargo, una manipulación inadecuada o la apertura del dispositivo puede generar exposiciones peligrosas para las personas.

Por ese motivo, los protocolos internacionales establecen que cualquier pérdida, robo o desaparición de una fuente radiactiva debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

Qué riesgos implica

El cesio-137 es un material radiactivo que emite radiación gamma, capaz de atravesar tejidos y materiales. Si una persona entra en contacto con una fuente desprotegida durante períodos prolongados puede sufrir quemaduras por radiación, lesiones en órganos internos, alteraciones en la médula ósea e incluso desarrollar distintos tipos de cáncer con el paso del tiempo.

Los especialistas remarcan que el mayor peligro aparece cuando el material es manipulado por personas que desconocen su naturaleza. La cápsula robada estaba almacenada dentro de un contenedor de plomo precisamente para impedir que la radiación se propagara al exterior.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan no intentar abrir ni manipular ningún objeto metálico sospechoso que pudiera estar vinculado con la fuente desaparecida y comunicar de inmediato cualquier información a los organismos de seguridad.

Rosario cápsulas riesgo comunicado
Noticias relacionadas
El choque de un tren con un taxi sucedió este lunes a la madrugada. El auto fue arrastrado casi cien metros

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Duro discurso de la santafesina Raquel Chan ante la UNESCO: Los países pobres siguen siéndolo porque no invierten en ciencia

Duro discurso de la santafesina Raquel Chan ante la UNESCO: "Los países pobres siguen siéndolo porque no invierten en ciencia"

Pullaro le abre los brazos a Milei.

Sin reproches ni leña al fuego, Pullaro espera a Milei en el Monumento

Duras críticas al transporte y el bacheo en barrio El Pozo: exigen que el municipio intime a las empresas de colectivos

Críticas al transporte por las frecuencias en barrio El Pozo: exigen que el municipio intime a las empresas de colectivos

Lo último

La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

Último Momento
La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

Portugal sufrió y apenas igualó con RD Congo en el Mundial 2026

Portugal sufrió y apenas igualó con RD Congo en el Mundial 2026

Bangladesh volvió a latir al compás de la Selección argentina y celebró el triunfo ante Argelia

Bangladesh volvió a latir al compás de la Selección argentina y celebró el triunfo ante Argelia

Ovación
Corvalán rompió el silencio tras su salida de Unión: Sentí que estaba plenamente para seguir

Corvalán rompió el silencio tras su salida de Unión: "Sentí que estaba plenamente para seguir"

En qué consistiría la propuesta de Independiente para llevarse a Maizon Rodríguez

En qué consistiría la propuesta de Independiente para llevarse a Maizon Rodríguez

Colón, con tres jugadores que llegan en capilla al cierre de la primera rueda

Colón, con tres jugadores que llegan en capilla al cierre de la primera rueda

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

El boxeo se trasladó a la Recoleta en una velada vestida de gala

El boxeo se trasladó a la Recoleta en una velada vestida de gala

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo