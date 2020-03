Delgado: "Me robaron todo, mi casillero quedó vacío"

Este miércoles se conoció el robo que sufrió el predio Ciudad Fútbol y que afectó la indumentaria y los botines de los jugadores de Colón. De allí el reclamo de algunos jugadores, como por ejemplo Marcelo Estigaribia que lo hizo a través de las redes sociales para que le devuelvan unos pares de botines.

Otro de los jugadores que denunció la sustracción de sus pertenencias es el defensor Rafael Delgado a quien le vaciaron el casillero que tiene en los vestuarios. En diálogo con LT9 el lateral izquierdo se refirió al robo que sufrió y además habló sobre la manera en que están entrenando en tiempos de coronavirus y de la llegada de Eduardo Domínguez.

A la hora de hablar cómo se reparte su tiempo habida cuenta de que no están entrenando contó: "Intentamos aprovechar con mi esposa, leyendo y pasando el tiempo de la mejor manera. Disfruto de mi familia, ya que cuando estamos concentrados no lo puedo hacer".

Para luego agregar: "Estoy viviendo en una casa a cinco minutos del predio de Colón. Hago los trabajos que nos dio el profe Santella, que son de zona media y corriendo en un espacio que tengo acá donde vivo, más que nada son circuitos intermitentes. Lo que no hago es pesas ya que no tengo. Después me controlo el peso todos lo días".

Respecto al momento que atravesaba Colón con Osella como DT y el cambio que experimentó el equipo con Domínguez expresó: "Cuando llega un cuerpo técnico nuevo los jugadores quieren mostrarse más. Los técnicos tienen su manera de trabajar y dependen de los resultados. Nosotros necesitábamos un triunfo y por suerte pudimos conseguirlo, eso hizo que tengamos más confianza. Cosa que con Osella no tuvimos esa suerte".

Del triunfo ante Rosario central con gol incluido manifestó: "Fue una satisfacción enorme haber ganado, y salir de la zona donde estábamos. Lastima que nos duró poco la alegría, porque después se cortó todo".

Por último, consultado sobre el robo que sufrió el predio y el vestuario de los jugadores detalló: "Estábamos hablando con todos los muchachos del plantel sobre el robo. Me dijeron que mi casillero quedó vacío. Yo tenía mis botines y todos los elementos de trabajo".