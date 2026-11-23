Colón visitará este viernes, desde las 21, a Morón en el Nuevo Francisco Urbano, obligado a ganar para meterse en las semifinales del Reducido.

El empate sin goles en el Brigadier López dejó a Colón frente a un escenario sin alternativas: deberá ganar en el Nuevo Francisco Urbano para avanzar a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional. Este viernes, desde las 21, el Sabalero tendrá que afrontar una prueba exigente ante Deportivo Morón, un rival que contará con la ventaja deportiva y que, por lo tanto, se clasificará con otro empate.

Después de lo que dejó el primer encuentro, se instaló cierta sensación de derrotismo y escepticismo alrededor de las posibilidades del conjunto santafesino. Sin embargo, el análisis futbolístico permite encontrar motivos para sostener la ilusión. Colón sigue siendo un equipo sólido, disciplinado desde lo táctico y con individualidades capaces de resolver un partido en una acción.

En ese sentido, las palabras de Iván Delfino después de la ida marcaron el camino que pretende recorrer en la revancha. El entrenador fue claro respecto de la obligación que tiene su equipo, pero también identificó algunas características de Morón que pueden ser aprovechadas.

"No nos queda margen para especular", fue una de las definiciones del DT, que además anticipó que deberán sostener la intensidad y mejorar la efectividad. La consigna parece sencilla, aunque llevarla a la práctica en una cancha complicada y ante un rival que sabe defender su ventaja será una tarea de máxima exigencia.

La solidez defensiva, el primer argumento de Colón para creer

Uno de los principales respaldos de Colón está en su funcionamiento defensivo. En los últimos ocho partidos recibió apenas dos goles, ambos en el empate 2-2 frente a Almirante Brown. Es una estadística que refleja un equipo que encontró equilibrio, orden y una disciplina táctica que le permite atravesar distintos momentos del partido sin desconfigurarse.

UNO Santa Fe/ José Busiemi.

Esa característica será fundamental en Morón. El Sabalero tendrá que salir a buscar el triunfo, pero no podrá confundir necesidad con desorden. Delfino conoce que el local suele tener un comienzo intenso en su estadio y lo explicó al analizar el comportamiento del rival.

"Morón es un equipo que se caracteriza como local de tener una furia de 15 o 20 minutos. Con la ventaja va a dudar", analizó el entrenador. La lectura del técnico apunta a evitar que el Gallito encuentre rápidamente el impulso de su gente y pueda imponer condiciones desde el arranque. Colón deberá resistir esos momentos sin perder su estructura y encontrar los espacios para lastimar.

La ventaja deportiva condiciona el desarrollo, pero también puede convertirse en un factor de presión para el conjunto bonaerense si el resultado no se modifica. El desafío será administrar los tiempos y no apresurarse en la búsqueda del gol.

Lago, Marcioni y García: las cartas ofensivas de Colón

La otra cuestión que deberá resolver el Sabalero es su falta de contundencia. Alan Bonansea atraviesa una racha negativa y el equipo necesita recuperar eficacia en los metros finales. El 0-0 de la ida dejó en evidencia que no alcanza con generar situaciones o aproximarse al área rival: en una serie de eliminación directa, las oportunidades deben transformarse en goles.

De todos modos, Colón cuenta con futbolistas que pueden marcar diferencias. Ignacio Lago es su jugador distinto, un futbolista con capacidad para desequilibrar y cambiar el desarrollo de un partido a partir de una inspiración individual. En la ida estuvo contenido y bien controlado por la defensa de Morón, pero su talento sigue siendo uno de los principales argumentos ofensivos del equipo.

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También aparece Julián Marcioni, que generó desequilibrio por el sector izquierdo y puede ser una vía importante para encontrar profundidad. A ellos se suma Franco García, quien ingresó en el segundo tiempo ante el Gallito y sumó minutos que le permitieron recuperar ritmo futbolístico. Por su evolución, se perfila como una alternativa para integrar el equipo desde el comienzo en la revancha.

La posibilidad de contar con mayor profundidad y velocidad en los costados puede resultar determinante para un Colón que necesitará atacar con decisión, pero también con inteligencia.

Una obligación que no admite especulaciones para Colón

Delfino sabe que no será sencillo. Morón construyó una campaña muy fuerte como local y ya demostró durante la temporada que puede imponerse ante Colón. Sin embargo, el entrenador también dejó una señal de confianza en la capacidad de respuesta de su plantel: "No creo que en su carrera ninguno no haya tenido esto de tener que salir a ganar de visitante para pasar una llave, hay que trabajar para ganarlo".

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El mensaje apunta a quitarle dramatismo a una obligación que forma parte de las exigencias de una instancia eliminatoria. Colón deberá sostener su identidad, mantener la intensidad, corregir la falta de eficacia y aprovechar las herramientas ofensivas que tiene a disposición.

El Sabalero está obligado a ganar, pero no está derrotado. La solidez que construyó en las últimas semanas, su orden táctico y la capacidad individual de sus futbolistas son razones concretas para creer que puede conseguir la clasificación. En Morón tendrá que demostrarlo durante 90 minutos, en el partido que definirá si sigue en carrera por el ascenso.