Uno Santa Fe | Santa Fe | dólar oficial

El dólar oficial detiene su escalada: así cerró el blue este martes en Santa Fe

El tipo de cambio retrocedió en el segmento mayorista tras una seguidilla de subas de cuatro ruedas en fila

26 de agosto 2025 · 17:22hs
El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Santa Fe

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Santa Fe

El dólar se tomó este martes un respiro y cayó tras la nueva suba de encajes del Banco Central (BCRA) y una seguidilla de cuatro jornadas al alza donde ganó $69,5 en el segmento mayorista. Este lunes quedó cerca de alcanzar su récord nominal histórico ($1.374) en medio del ruido político por las presuntas coimas en el seno del gobierno nacional.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, bajó $5,5 (0,4%) a $1.356,5. El dólar minorista descendió a $1.377,12 para la venta en el promedio de entidades financieras del BCRA. El volumen operado en el segmento mayorista fue superior a u$s665,2 millones.

Al mismo tiempo, en el Banco Nación (BNA) cerró estable a $1.370. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.781.

Entre los paralelos, el dólar MEP baja 0,4% a $1.356,51, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 0,3% a $1.358,38.

A cuánto cerró este martes el blue en Santa Fe

El dólar blue, en tanto, bajó 5 pesos, y cerró este marte a $1.344 para la compra y $1.374 para la venta.

Los contratos de dólar futuro cerraron mixtos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.354,5 y que en diciembre llegará hasta los $1.552, lo que supera el techo de la banda. Este martes, se operaron futuros por u$s1.681 millones.

dólar oficial racha blue
Noticias relacionadas
el dolar oficial subio y el blue en rosario sigue en el freezer

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer

el dolar oficial prolonga su racha bajista: que paso con el blue en rosario

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario

el dolar oficial volvio a caer: que pasa con el blue en santa fe

El dólar oficial volvió a caer: qué pasa con el blue en Santa Fe

el dolar oficial cae en picada: ¿el blue en rosario le sigue los pasos?

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Lo último

Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

Boca tendrá una baja sensible para enfrentar a Aldosivi

Boca tendrá una baja sensible para enfrentar a Aldosivi

Unión conoce el árbitro para visitar a Racing en Avellaneda

Unión conoce el árbitro para visitar a Racing en Avellaneda

Último Momento
Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

Boca tendrá una baja sensible para enfrentar a Aldosivi

Boca tendrá una baja sensible para enfrentar a Aldosivi

Unión conoce el árbitro para visitar a Racing en Avellaneda

Unión conoce el árbitro para visitar a Racing en Avellaneda

US Open: sólido estreno de Sinner ante el checo Kopriva

US Open: sólido estreno de Sinner ante el checo Kopriva

El cuerpo técnico de Medrán en Colón sumó otro integrante

El cuerpo técnico de Medrán en Colón sumó otro integrante

Ovación
El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Lago: Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán

Lago: "Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán"

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná