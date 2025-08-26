El dólar se tomó este martes un respiro y cayó tras la nueva suba de encajes del Banco Central (BCRA) y una seguidilla de cuatro jornadas al alza donde ganó $69,5 en el segmento mayorista. Este lunes quedó cerca de alcanzar su récord nominal histórico ($1.374) en medio del ruido político por las presuntas coimas en el seno del gobierno nacional.
El dólar oficial detiene su escalada: así cerró el blue este martes en Santa Fe
El tipo de cambio retrocedió en el segmento mayorista tras una seguidilla de subas de cuatro ruedas en fila
El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, bajó $5,5 (0,4%) a $1.356,5. El dólar minorista descendió a $1.377,12 para la venta en el promedio de entidades financieras del BCRA. El volumen operado en el segmento mayorista fue superior a u$s665,2 millones.
Al mismo tiempo, en el Banco Nación (BNA) cerró estable a $1.370. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.781.
Entre los paralelos, el dólar MEP baja 0,4% a $1.356,51, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 0,3% a $1.358,38.
A cuánto cerró este martes el blue en Santa Fe
El dólar blue, en tanto, bajó 5 pesos, y cerró este marte a $1.344 para la compra y $1.374 para la venta.
Los contratos de dólar futuro cerraron mixtos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.354,5 y que en diciembre llegará hasta los $1.552, lo que supera el techo de la banda. Este martes, se operaron futuros por u$s1.681 millones.