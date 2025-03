Luis Caputo: "Puede haber volatilidad pero no cimbronazos"

El ministro de Economía dijo que Argentina tiene un "esquema monetario robusto" y sostuvo que “hay más importaciones que exportaciones”, pero remarcó: "No es un problema"

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que el "esquema monetario tan robusto" de Argentina hace que pueda "haber volatilidad pero no cimbronazos".

En una entrevista que le concedió a Luis Majul y que fue emitida por LN+, Caputo aseguró que Argentina tiene "un esquema monetario tan robusto que puede haber volatilidad pero no cimbronazos. Es más, en ese momento te dije en una entrevista que el dólar converja con el Contado con Liqui".

"Acá no hay posibilidad de cimbronazo", insistió. Además afirmó que “hay más importaciones que exportaciones” y sostuvo que "ante la duda unos importadores aceleran importaciones, y los exportadores retienen y no liquidan", pero remarcó: "No es un problema".

También cuestionó a quienes están "militando corridas porque el dólar vale $1.300, un 15 % arriba de lo que era cuando llegamos. Corrida es lo que le ocurrió al gobierno anterior, que empezó con el dólar a $60 y en diez meses se le fue a $180. Acá subió 15 % en 12 meses. No se va a disparar de ninguna manera".

"Íbamos a una hiperinflación", sostuvo, un concordancia con dichos del presidente, Javier Milei.

El ministro de Economía detalló: "Llevamos a la práctica nuestro propio programa y le fuimos mostrando al Fondo y al mundo que teníamos razón sobre el equilibrio fiscal, bajar la inflación y no devaluar. Para septiembre u octubre les dijimos: podemos continuar con nuestro programa, o ustedes pueden subirse y acelerar el proceso".

Finalmente, aclaró: "No estamos tomando deuda nueva, estamos reemplazando lo que hizo el kirchnerismo. Reemplazamos los papelitos de colores por dólares".

