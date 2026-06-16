Sancor: consorcio de acreedores intenta detener remate forzoso de las plantas lácteas

Acreedores de SanCor intentan detener el remate forzoso de las plantas industriales y exigen el tratamiento de un plan de salvataje

El Consorcio de Acreedores de SanCor intentan detener el remate forzoso de las plantas industriales y exigen el tratamiento de un plan de salvataje

El Consorcio de Acreedores de SanCor intentan detener el remate forzoso de las plantas industriales y exigen el tratamiento de un plan de salvataje

El Consorcio de Acreedores de SanCor intentan detener el remate forzoso de las plantas industriales y exigen el tratamiento de un plan de salvataje

El Consorcio de Acreedores de SanCor inició una ofensiva legal y social para detener el remate forzoso de las plantas industriales de la cooperativa láctea. Los afectados denuncian irregularidades judiciales y sospechas de incendios intencionales destinados a devaluar el patrimonio de la empresa en perjuicio de los trabajadores y proveedores.

Ante esta crisis, solicitaron la intervención del Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y exigen la implementación del denominado "Plan 51/49" . Esta propuesta busca evitar el desguace mediante la creación de una sociedad anónima con capitales privados y la participación accionaria de los acreedores locales.

La iniciativa cuenta con un sólido respaldo institucional de municipios y cámaras comerciales que buscan proteger la soberanía productiva de la región.

Sancor quiebra empresa láctea.jpg

Frente unificado

En una acción coordinada que busca evitar lo que califican como la "destrucción de la matriz económica regional", el bloque conformado por el Consorcio de Acreedores de SanCor (acreedores laborales y comerciales) y los Productores Tamberos Asociados anunciaron el inicio de una drástica ofensiva legal e institucional.

El objetivo primordial es detener de forma inmediata el proceso de licitación y remate forzoso de las seis plantas industriales y el portafolio de marcas de la emblemática firma láctea.Estrategia judicial y denuncias de arbitrariedadLa defensa legal ha interpuesto una Medida Cautelar Autónoma de Prohibición de Innovar, con el fin de paralizar el llamado a licitación forzada de los activos de la empresa.

Paralelamente, se tramita un Recurso Directo ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Rafaela por una presunta denegación de justicia.

Los representantes legales denuncian que el juez de grado clausuró de manera arbitraria el tratamiento del Plan de Salvataje en la misma jornada en que dictó la quiebra. Según los letrados, esta decisión violó las reglas de cómputo por una diferencia de apenas 14 minutos en el sistema informático, impidiendo que se considere una alternativa

al desguace.

Sancor quesos.jpg

Sospechas de sabotaje y pedido al Gobierno Provincial

La crisis sumó un componente penal tras el pedido de una investigación profunda sobre dos incendios ocurridos en la planta de Sunchales. Las autoridades policiales manejan como principal hipótesis que los siniestros fueron intencionales, configurando una maniobra delictiva para desvalorizar el patrimonio de SanCor en perjuicio de los acreedores comunes.Ante la gravedad institucional, el Consorcio ha solicitado una audiencia urgente con el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para coordinar acciones estatales que protejan las fuentes de trabajo y la soberanía productiva de la provincia.

SanCor.jpeg Tras conflicto sindical y deudas laborales, SanCor podría ser declarada en quiebra.

El Plan "51/49"

La alternativa propuesta por los acreedores se aleja del remate y se centra en la constitución de SanCor S.A. bajo un esquema de capital compartido:

51% de Capital Privado: Apertura a inversores para inyectar fondos destinados exclusivamente a capital de trabajo y reactivación operativa.

Apertura a inversores para inyectar fondos destinados exclusivamente a capital de trabajo y reactivación operativa. 49% para la Región: Creación de un Fideicomiso de Recuperación Productiva donde trabajadores, tamberos y proveedores transformen sus deudas en participación accionaria.

Respaldo masivo y regionalLa medida cuenta con un apoyo institucional sin precedentes, incluyendo a los intendentes de La Carlota (Natalia Bellón) y Morteros (Sebastián Demarchi), así como de cámaras comerciales y transportistas que advierten sobre el inminente quiebre de la cadena de pagos en la región.

A este apoyo se suma un petitorio ciudadano con miles de firmas bajo la consigna “¡SanCor no se remata, SanCor se salva trabajando!”, reflejando el clamor de comunidades como Sunchales, Gálvez y Brinkmann. "No vamos a permitir que tiren a la basura casi 100 años de historia productiva nacional por un tecnicismo informático", sentenciaron los doctores Aldo Regali y Juan Manuel Bergallo, representantes del consorcio.