Corvalán cerró su ciclo en Unión: su sentida despedida en redes sociales

El defensor acordó la rescisión de su contrato y dejó el club después de ocho años. A través de un emotivo mensaje, repasó una etapa que lo tuvo como referente dentro y fuera de la cancha.

La historia de Claudio Corvalán en Unión llegó oficialmente a su final. Después de ocho temporadas vistiendo la camiseta rojiblanca, el defensor acordó la rescisión de su contrato y se despidió del club que lo convirtió en uno de los grandes referentes de la última etapa institucional y deportiva.

Aunque en los últimos meses había perdido protagonismo dentro del equipo y quedó relegado tras el regreso de Leonardo Madelón, nadie discute el peso que tuvo su figura durante gran parte de su estadía en Santa Fe. Capitán, líder del vestuario y voz autorizada en los momentos más importantes, Corvalán construyó una identificación poco frecuente con la institución.

Un vínculo que fue más allá del fútbol

La despedida no fue una más. A través de sus redes sociales, el defensor compartió un video con imágenes de distintos momentos vividos en Unión y dejó un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

"Pasaron ocho años de una hermosa etapa que hoy llega a su fin", comenzó escribiendo el futbolista, quien agradeció a compañeros, dirigentes, trabajadores del club y especialmente a los simpatizantes rojiblancos por el cariño recibido durante todos estos años.

corva

Más allá de los resultados deportivos, Corvalán destacó el vínculo personal y familiar que construyó en la ciudad.

"Gracias por dejarme ser parte de su familia tanto a mí como a mis hijos, mi señora y toda la familia. El estilo de vida Unión es maravilloso", expresó.

Una salida que marca el fin de una etapa

La desvinculación de Corvalán representa también el cierre de un ciclo para Unión. Fue protagonista de campañas históricas, clasificaciones internacionales y momentos de crecimiento institucional que marcaron una época para el club.

En su despedida dejó en claro que se marcha con la conciencia tranquila.

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"Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo hasta el último momento, queriendo siempre lo mejor para el club", escribió.

Con su salida, el Tatengue pierde a uno de los jugadores que mejor representó el sentido de pertenencia durante los últimos años. Un futbolista que supo atravesar momentos buenos y malos, pero que siempre mantuvo intacto su compromiso con la camiseta rojiblanca.

Y aunque el camino de Corvalán continuará lejos del 15 de Abril, su mensaje final refleja lo que significó Unión para él: una experiencia que, según sus propias palabras, durará toda la vida.