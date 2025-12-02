Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

La firma rosarina logró las mayorías y desacreditó las objeciones de Dreyfus y Molino Agro al sostener que solo buscan la quiebra de la cerealera defaulteada

El grupo Grassi, quien fue el primero en lograr la mayoría de acreedores necesarias en el cramdown de la cerealera defaulteada Vicentin, rechazó en las últimas horas las impugnaciones de los competidores en el proceso Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC). Además, le pidió al juez, Fabián Lorenzini , que homologue de una vez por todas el acuerdo concursal así materializa la toma de la cerealera sino quebraría.

Los abogados de la firma desacreditan los argumentos de las compañías, a las que califica de “cuasi consorcio competidor” . Califican a las objeciones presentadas, las cuales alegan un error en el cómputo y la naturaleza abusiva de la propuesta, como extemporáneas e impulsadas por el objetivo de forzar la quiebra de la concursada.

La corredora rosarina defiende la validez de su propuesta, señalando que fue la primera en obtener las mayorías de acreedores necesarias conforme a la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) (más del 66% de capitas y 84% del capital), lo que le otorga el derecho a la transferencia accionaria. "El resultado de la negociación llevada adelante por Grassi fue contundente y abrumador: REPETIMOS, la propuesta de mi poderdante obtuvo la adhesión de 1141 acreedores sobre 1.708 computables (66% de capitas) que representan $85.362.603.160,46 equivalente al 84,9998% del capital computable que asciende a $100.426.852.066,61".

Grassi contesta

El documento, firmado por Guillermo Casanova, abogado y apoderado de la firma, sostiene que la propuesta “no ha viciado la voluntad de ningún acreedor, no es abusiva”. Asegura que las pretensiones esgrimidas por el “cuasi consorcio intentan generar mayorías ficticias de manera forzada”.

La empresa sostiene que a esta altura debe resolverse la homologación de la propuesta Grassi o la quiebra de la concursada, ya que la pretensión impugnatoria de los “cramdistas perdidosos” tiene como único fin la declaración de quiebra de Vicentin.

“Es así que centraron sus esfuerzos en que los acreedores revoquen las conformidades dadas a la propuesta de Grassi SA, en lugar de convencer de las bondades de la suya”. Por eso considera “extemporáneas” las pretendidas exclusiones de los votos de Commodities SA, Avir South SARL y Vicentin Paraguay SA.

Incluso dicen que los planteos no describen una "discrepancia técnica honesta", sino un intento deliberado de desfigurar la realidad económica del mercado de soja. Es ahí cuando se enfoca en los números y esquemas de la propuesta. "La cuantía de las bonificaciones ofrecidas es el punto donde la transparencia cobra protagonismo. Con más de 136 años de experiencia como gran operador del mercado granario argentino, Grassi optó por un esquema simple y auditable para que cada acreedor pueda evaluar el impacto económico en su propio modelo de negocio", escribió.

marianograssi Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de Grupo Grassi SA.

“El "consorcio” competidor ha dejado firme y consentida la providencia que declara la existencia de acuerdo preventivo y mayorías de Grassi por lo que ha perdido la oportunidad de imponer su propuesta y sus mayorías ficticias”.

También señala que los competidores hicieron un planteo "absolutamente tardío y con el único fin de embarrar la cancha”, porque comenzaron tarde a recolectar conformidades. "Parece una conclusión lógica sobre dicho aserto, que las impugnantes, al darse cuenta de que perdían la carrera, comenzaron a utilizar cualquier artilugio a su alcance a fin de evitar el triunfo de mi representada".

Por último Grassi argumenta que su plan ofrece un trato equitativo mediante un menú de opciones comerciales y un compromiso de inversión que garantiza la continuidad de la actividad empresarial de Vicentin.