La advertencia de Provincia en la previa a la paritaria: "El inicio de clases no puede quedar supeditado al acuerdo salarial"

Sobre esto, el ministro destacó que "hay voluntad para lograr un acuerdo", pero agregó que "el inicio de clases no puede quedar supeditado a la paritaria docente".

Acerca de este tema expresó: "Nos preparamos como siempre, con todas las herramientas para lograr acuerdos. Hay que tomar el compromiso de encontrar el mejor acuerdo y no perder de vista lo importante. Trabajamos para que los chicos empiecen las clases y tengan libros, guardapolvo, útiles y programas educativos. Si solo nos enfocamos en un aspecto importante pero particular como lo es la cuestión del salario docente me parece que estamos haciendo algo mal".

"Terminamos supeditando lo más sagrado que son los aprendizajes de los chicos en la escuela a un montón de otras cuestiones que son importantes pero que no son las fundamentales", agregó sobre este punto.

Con respecto a la postura del gobierno para con los gremios docentes, Goity indicó: "Todos tenemos la voluntad de acordar pero luego hay que obrar en consecuencia en torno a lo que decimos y lo que luego llevamos adelante. El conjunto de los santafesinos hacemos un esfuerzo importante por sostener el sistema educativo, seguiremos haciéndolo. Mantener el poder adquisitivo de los salarios es uno de los desafíos que tenemos, a lo largo del año pasado lo fuimos sosteniendo y este año mantendremos ese compromiso".

Clases con jornada extendida

También fue consultado por el desarrollo de la jornada extendida en las escuelas de Santa Fe, algo que ya fue implementado en el último trimestre de 2024. Sobre esto se explayó: "Lo realizamos a fin de año porque necesitábamos reforzar aprendizajes. Habíamos perdido muchos días de clases y fue una estrategia concreta para recuperar esas horas de clases. A partir de este año será una política pública universal, lo que significa que ningún chico tendrá menos de cinco horas diarias de clases o 25 horas semanales".

"Tenemos un problema en el sistema educativo de inequidad, queremos que todos tengan al menos cinco horas de clases, priorizando y haciendo un esfuerzo. Los horarios son los que pautamos el año pasado y cada establecimiento hará las adecuaciones pertinentes para lograr el mejor funcionamiento", concluyó el funcionario.