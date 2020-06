El incierto futuro de Juan Bauza en Colón

El extremo Juan Bauza termina en junio su préstamo en Csikszereda de Rumania y debe volver a Colón. El único en esa condición, ya que Nicolás Leguizamón todavía tiene contrato en Defensa y Justicia. Pepe se fue en su momento por falta de oportunidades en Argentina y por ahora es incierto saber si será tenido en cuenta por Eduardo Domínguez. Quizás que no haya descensos y la puesta por pocas incorporaciones pueda jugar a su favor. Pero a su vez, tiene una cuenta pendiente: jugar en FAS y Alianza de El Salvador, donde brilló su padre, Marcelo Bauza.

En una entrevista con el Gráfico, desde tierras rumanas, Juan Bauza dijo: "Estaré entrenando acá en Rumania hasta más o menos mediados de junio y luego veré cómo me voy para Argentina, porque por ahora los aeropuertos están cerrados acá. Lo que no sé es si me quedaré en Colón. Quiero volver salir. No me quiero quedar en Argentina".

Juan Bauza.jpg Juan Bauza debe volver a Colón, pero no quiere jugar en Argentina

Pero yendo más allá de su futuro cercano en lo futbolístico, el jugador admitió que tiene una conexión directa con El Salvador por el hecho de que su padre, Marcelo, jugó en 1992-1993 con Alianza, FAS, 1994-1995, y Alianza de nuevo en 1996-1997.

"Recién nacido me llevaron a vivir a El Salvador, para la segunda etapa de mi papá en Alianza. Tengo una hermana que es salvadoreña y yo al país le tengo afecto. Crecí viendo fotos de mi viejo cuando ganaba campeonatos con Alianza y generé esa simpatía con Alianza. Cuando estoy en Argentina con mi papá miramos los partidos. Vimos las finales contra Santa Tecla y la última que se disputó con FAS, en 2019. Me tocó reír y llorar en varias finales. Se complicaba el tema de la transmisión, pero llegábamos a ver los juegos. Me encantaría en algún momento vestir la camiseta de Alianza", dijo Juan Bauza.