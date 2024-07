Atentado a Donald Trump: Cristina Kirchner se solidarizó y repudió el ataque

La ex presidenta Cristina Kirchner realizó un sentido llamado a la solidaridad tras enterarse del atentado perpetrado contra Trump. No obstante, aclaró la diferencias idiológicas que lo diferencian del ex mandatario norteamericano.

"Toda mi solidaridad con el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania. Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica", señaló la ex mandataria.