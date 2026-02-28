Uno Santa Fe | El Mundo | argentinos

Argentinos en Medio Oriente: Cancillería activa protocolos de emergencia ante la ofensiva "Rugido de León"

Cancillería insta a sus ciudadanos a extremar precauciones en Israel e Irán. Líneas de asistencia tras el cierre de aeropuertos y recomiendan evacuar Teherán

28 de febrero 2026 · 10:19hs
Ante el inicio de las operaciones militares conjuntas de EE. UU. e Israel y la respuesta con misiles de Irán, la Cancillería argentina emitió una serie de directivas urgentes para los residentes y turistas argentinos en la zona de conflicto. Se elevó al máximo nivel la alerta de viaje, desaconsejando totalmente cualquier desplazamiento hacia Israel, Irán, Líbano y territorios palestinos.

Argentinos en Israel

Miles de compatriotas se encuentran actualmente bajo alerta de "refugio inmediato" en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Las autoridades consulares piden seguir estrictamente las instrucciones del Home Front Command israelí y no abandonar los refugios hasta que las sirenas cesen.

Situación en Irán

Ante la recomendación del régimen iraní de evacuar Teherán, la Embajada Argentina en dicha capital está en contacto con los pocos residentes registrados para coordinar su seguridad, aunque el corte de comunicaciones y el cierre del espacio aéreo dificultan cualquier plan de evacuación inmediata hacia el exterior.

Con la suspensión de operaciones de aerolíneas internacionales (Lufthansa, Air France, ITA), se estima que cientos de argentinos han quedado varados en aeropuertos de conexión o dentro de la región. El Gobierno analiza la reapertura de un puente aéreo similar al operativo de 2025, una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.

Contactos de emergencia (vía WhatsApp y teléfono)

La Cancillería ha dispuesto canales abiertos las 24 horas para asistencia:

Representación Teléfono de Guardia

  • Consulado en Tel Aviv (Israel) +972 52 594 8083
  • Embajada en Teherán (Irán) +98 912 107 4807
  • Cancillería (Buenos Aires) +54 9 11 4411-3057 / 3060

Se recomienda a los familiares en Argentina mantener la calma y utilizar los canales oficiales de Cancillería para obtener información veraz, evitando la difusión de rumores que circulan en redes sociales ante la caída de servicios de internet en Irán.

Se recomienda a quienes tengan familiares en la zona que, además de intentar el contacto telefónico, se registren en el Sistema de Registro para Personas Argentinas en el Exterior (SIRME) a través de la web oficial de Cancillería, para que el Estado tenga constancia de su paradero.

Los números verificados para consultar son:

Guardia de Cancillería (Argentina): +54 11 4411-3057 / +54 9 11 4411-3057 (WhatsApp).

Consulado en Tel Aviv: +972 52 349 8775.

Embajada en Teherán: +98 912 840 8434.

