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Boca en alerta por Sebastián Villa: el esguince que pone en duda su presencia ante Vasco da Gama

El colombiano terminó con molestias tras la derrota en La Bombonera y fue evaluado por el cuerpo médico en Ezeiza. Por ahora no se realizará estudios.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 12:52hs
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Boca en alerta por Sebastián Villa: el esguince que pone en duda su presencia ante Vasco da Gama

La derrota ante Vasco da Gama dejó preocupación en Boca por algo más que el resultado y el rendimiento colectivo. Sebastián Villa terminó el partido con una molestia en el tobillo derecho y encendió las alarmas de cara al desquite de las semifinales de la Copa Sudamericana. Este miércoles se presentó en el entrenamiento, donde el cuerpo médico comenzó a seguir de cerca su evolución.

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Una molestia que apareció en una de sus primeras intervenciones

El extremo colombiano ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo y poco después sintió el dolor que condicionó su actuación. Luego de presionar y recuperar la pelota en la salida del conjunto brasileño, Villa se perfiló para rematar de zurda, pero el disparo se fue por encima del arco. Inmediatamente, mostró gestos de incomodidad y se llevó la mano a la zona afectada.

Aunque permaneció en el campo hasta el final, su habitual explosividad no volvió a aparecer con la misma intensidad. Una vez terminado el encuentro, además, se retiró rengueando hacia el vestuario, una imagen que aumentó la preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena.

El entrenador explicó después del partido que el colombiano había realizado un mal movimiento al ejecutar el remate y que tenía el tobillo bastante hinchado. Si bien en un primer momento buscó transmitir tranquilidad, la lesión quedó bajo observación médica.

La revancha en Brasil, el gran objetivo

Villa se presentó este miércoles en el predio de Ezeiza para ser revisado por los profesionales de Boca. Por el momento, no está previsto que se someta a estudios médicos, por lo que el diagnóstico definitivo y la gravedad del esguince dependerán de cómo evolucione durante las próximas horas.

El calendario no ofrece demasiado margen: el Xeneize visitará a Vasco da Gama el martes 20 de octubre, en un partido decisivo para sus aspiraciones de avanzar a la final de la Copa Sudamericana. La posibilidad de contar con el colombiano dependerá de la recuperación, del grado de la lesión y de cómo responda el tobillo ante las exigencias físicas.

En Boca seguirán su evolución día a día antes de tomar una determinación. Su presencia sería importante para un equipo que necesita revertir la imagen que dejó en la ida, aunque el cuerpo técnico deberá evaluar los riesgos de apurarlo. Por ahora, la incertidumbre se mantiene y las próximas jornadas serán claves para saber si Villa podrá estar disponible en Brasil.

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