El relato de un sirio que vive en Santa Fe y sufre por el terremoto: "La gente tiene miedo de volver a casa"

"En algunos lugares terminaron de buscar debajo de los escombros, y en otros todavía siguen. El problema es que terminaron los terremotos, pero hay muchos edificios que no están bien y se pueden caer en cualquier momento ", narró.

Wajd contó que toda su familia se encuentra en Siria. "Ellos están bien, pero su estado mental es muy malo. Hablo siempre con ellos. Desde el lunes hasta hoy hablé con mis padres 5 o 6 veces por día porque ellos viven solos ya que mis hermanos están fuera del país también. Pudieron volver a la casa pero tienen miedo de dormir. La gente sigue con miedo, aunque ya no pase nada", dijo sobre su gente.

También detalló que su esposa es farmacéutica y "abrió su farmacia para ayudar a la gente. Hay medicina que está próxima a vencer y la da gratis a las personas que la necesitan".

"Cada persona hace lo que puede. La gente en Siria son muy buenas personas, juntan ropa, comida, plata y ayudan a la gente en los hospitales o si alguien no tiene lugar para dormir", puntualizó.

Terremoto1.jpg

El sirio destacó que "desde otros países mandan ayuda, a Turquía mandaron mucho porque la situación allí es más difícil. Países como Irak, Túnez, Argelia, Jordania y el Líbano fueron solidarios con Siria. Por ejemplo, mandaron 28 camiones de nafta para ayudar a la gente y también para buscar debajo de los escombros"

Wajd relató que "en Turquía siempre hay terremotos" pero no es un fenómeno usual en Siria. "El último año pasó en Siria una o dos veces, pero muy débiles, no fuertes. Duraban 10 o 15 segundos, no rompieron ningún edificio. Esta vez fue más de un minuto, arrancó a las 4:17. La gente salió de las casas cuando terminó porque cuando arranca el terremoto no puedes caminar. Cuando finalizó la gente quedó en la calle hasta el próximo día, durmieron en los autos porque estaba lloviendo y es invierno, hace mucho frío. Hay gente que quedó en la calle o fueron al campo y la montaña porque tienen miedo de volver a sus casas".

Embed Vídeo | Este el momento en el que los Cascos Blancos consiguen rescatar a Karam de entre los escombros del terremoto de Siria. El niño ha respondido con una sonrisa https://t.co/kFhzAfrxFP pic.twitter.com/lQE5aowRHY — EL PAÍS (@el_pais) February 8, 2023

Su historia

Wajd vive en Argentina desde el 2017. Se radicó primero en Santa Fe capital, donde vivió dos años, y actualmente reside en Reconquista desde el 2019.

"Soy ingeniero de sistemas. Allá, por la guerra, no puedo trabajar porque no tenemos luz. Busqué opiniones y tenía amigos en Argentina y ellos me contaron del Programa Siria", contó a UNO Santa Fe. Se trata de una iniciativa del gobierno argentino para ayudar a sirios que deseen venir a trabajar al país.

"Después me comuniqué con la fundación Manos Abiertas, ellos se comunicaron, me mandaron la visa para salir y me dieron una casa en Santa Fe por dos años como ayuda. Apenas llegué a Argentina empecé a trabajar", agregó.

Terremoto3.jpg

Wajd manifestó que "la cultura entre Siria y Argentina no es tan distinta. Cuando llegue a Argentina no sentía que estaba en otro país. La gente acá también es muy sociable, hablan mucho. Por ejemplo, ahora en esta situación me llamaron más de 100 personas para preguntarme si necesitaba algo, saber sobre la situación y mi familia".