Uno Santa Fe | El Mundo | Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela: "Vivimos horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación"

Lo hizo en un acto ante la Asamblea Nacional, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

6 de enero 2026 · 10:27hs
Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como presidenta de este país ante la Asamblea Nacional de ese país. Lo hizo luego de que el Tribunal Supremo la designara como mandataria interina tras la captura de Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra detenido en los Estados Unidos.

“Vengo con dolor, por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, aseguró Rodríguez en la ceremonia.

La jura estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el Salón del Tríptico del Palacio Federal Legislativo, en Caracas.

La jura de Delcy Rodríguez

La número dos de Maduro sostuvo que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, ambos detenidos en Estados Unidos, son “héroes”.

"Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como nación libre, soberana e independiente", enfatizó.

Además, en su mensaje al país, pidió unidad nacional "en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación".

El sábado por la madrugada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió con sus amenazas contra Venezuela, capturando a su presidente y a su esposa en Caracas, en una dramática operación nocturna. Ahora lanzó advertencias contra cinco países que están en la órbita de Washington: Dinamarca, Colombia, Irán, México y Cuba.

Delcy Rodríguez Venezuela Estados Unidos Nicolás Maduro
