Uno Santa Fe | El Mundo | Israel

Israel presiona a Hamás para que devuelva los cuerpos de los rehenes

A pesar del alto el fuego Israel detuvo la reapertura del paso fronterizo de Rafah y redujo aún más la ayuda humanitaria a Gaza

16 de octubre 2025 · 09:08hs
La Cruz Roja recibe los cadáveres que entrega Hamás para Israel

La Cruz Roja recibe los cadáveres que entrega Hamás para Israel

Israel espera que Hamás entregue los cadáveres restantes de los rehenes que aún se encuentran en Gaza, señaló el miércoles la portavoz del Gobierno, Shosh Bedrosian. Hasta el momento, tras el alto al fuego que ya lleva seis días, Hamás liberó el lunes a 20 rehenes vivos y posteriormente entregó los cadáveres de otros siete de los 28 fallecidos conocidos.

Hamás "debe cumplir sus compromisos con los mediadores y devolver a todos nuestros rehenes como parte de la implementación de este acuerdo", señaló Bedrosian en conferencia de prensa.

Israel "no cederá hasta que los rehenes caídos sean devueltos"

Asimismo, afirmó que Israel "no cederá en este asunto y no escatimará esfuerzos hasta que nuestros rehenes caídos sean devueltos, hasta el último de ellos". Las pruebas forenses confirmaron que uno de los cadáveres entregados a Israel la noche del martes no es el de un rehén, agregó.

Hamas comunicó a los mediadores que la recuperación de los cadáveres puede llevar tiempo debido a las dificultades técnicas para localizar los lugares de sepultura, dijo la vocera.

Israel decidió el martes detener la reapertura del paso fronterizo de Rafah y reducir aún más la ayuda humanitaria a Gaza, a pesar del alto al fuego.

La Cruz Roja recibió dos cuerpos este miércoles

El Comité Internacional de la Cruz Roja recibió la noche de este miércoles (15.10.2025) en Gaza dos ataúdes con los cuerpos de dos rehenes israelíes, mientras que Hamás, agrupación considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, aseguró que ya no puede localizar a más.

"Según la información proporcionada por la Cruz Roja, dos ataúdes de rehenes fallecidos han sido transferidos a su custodia", confirmó el Ejército israelí en un comunicado, en el que indicó que espera recibir los féretros desde de Gaza para transferirlos a Israel.

La entrega de estos dos cuerpos se suma a los siete cadáveres de rehenes entregados por Hamás anteriormente, después que un instituto forense israelí dijera que un octavo cuerpo no se correspondía con ninguno de los 28 cautivos muertos.

Hamás afirma que cumplió el "compromiso con el acuerdo"

Por su parte, Hamás aseguró que ha cumplido su "compromiso con el acuerdo" y dijo que ya entregó a todos los "prisioneros israelíes vivos bajo su custodia, así como los cadáveres a los que pudo acceder". "En cuanto a los cadáveres restantes, se requieren grandes esfuerzos y equipo especial para su recuperación y extracción", añadió Hamás en un comunicado difundido en sus canales oficiales,

Aún quedan 19 cuerpos de rehenes por ser entregados, a cambio de al menos 360 cuerpos de gazatís muertos durante la ofensiva –de ellos 90 ya han sido devueltos a Gaza por el Ejército–, según lo establecido en el acuerdo.

Israel Hamás cadáveres rehenes Gaza Cruz Roja
Noticias relacionadas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Donald Trump podría viajar este fin de semana a Medio Oriente por el acuerdo sobre Gaza

En Uruguay aprobaron la ley de eutanasia para una muerte digna

La ley de eutanasia o "muerte digna" se aprobó en Uruguay: en qué consiste

El reencuentro tras más de dos años de secuestro.

Así fue el emotivo reencuentro de los rehenes argentinos liberados en Gaza con sus familiares

Lo último

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: Te van a meter un tiro en una pierna

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: "Te van a meter un tiro en una pierna"

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

Último Momento
SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: Te van a meter un tiro en una pierna

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: "Te van a meter un tiro en una pierna"

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Gonzalo Villarino presenta su nuevo disco Volver a Ser en Tribus

Gonzalo Villarino presenta su nuevo disco "Volver a Ser" en Tribus

Ovación
Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

Con Neymar y Colapinto, Alpine presentó sus nuevos colores para el GP de Estados Unidos

Con Neymar y Colapinto, Alpine presentó sus nuevos colores para el GP de Estados Unidos

Argentina recupera a Maher Carrizo para la final ante Marruecos

Argentina recupera a Maher Carrizo para la final ante Marruecos

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía