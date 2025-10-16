Israel presiona a Hamás para que devuelva los cuerpos de los rehenes

A pesar del alto el fuego Israel detuvo la reapertura del paso fronterizo de Rafah y redujo aún más la ayuda humanitaria a Gaza

Israel espera que Hamás entregue los cadáveres restantes de los rehenes que aún se encuentran en Gaza, señaló el miércoles la portavoz del Gobierno, Shosh Bedrosian. Hasta el momento, tras el alto al fuego que ya lleva seis días, Hamás liberó el lunes a 20 rehenes vivos y posteriormente entregó los cadáveres de otros siete de los 28 fallecidos conocidos.

Hamás "debe cumplir sus compromisos con los mediadores y devolver a todos nuestros rehenes como parte de la implementación de este acuerdo", señaló Bedrosian en conferencia de prensa.

Israel "no cederá hasta que los rehenes caídos sean devueltos"

Asimismo, afirmó que Israel "no cederá en este asunto y no escatimará esfuerzos hasta que nuestros rehenes caídos sean devueltos, hasta el último de ellos". Las pruebas forenses confirmaron que uno de los cadáveres entregados a Israel la noche del martes no es el de un rehén, agregó.

Hamas comunicó a los mediadores que la recuperación de los cadáveres puede llevar tiempo debido a las dificultades técnicas para localizar los lugares de sepultura, dijo la vocera.

Israel decidió el martes detener la reapertura del paso fronterizo de Rafah y reducir aún más la ayuda humanitaria a Gaza, a pesar del alto al fuego.

La Cruz Roja recibió dos cuerpos este miércoles

El Comité Internacional de la Cruz Roja recibió la noche de este miércoles (15.10.2025) en Gaza dos ataúdes con los cuerpos de dos rehenes israelíes, mientras que Hamás, agrupación considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, aseguró que ya no puede localizar a más.

"Según la información proporcionada por la Cruz Roja, dos ataúdes de rehenes fallecidos han sido transferidos a su custodia", confirmó el Ejército israelí en un comunicado, en el que indicó que espera recibir los féretros desde de Gaza para transferirlos a Israel.

La entrega de estos dos cuerpos se suma a los siete cadáveres de rehenes entregados por Hamás anteriormente, después que un instituto forense israelí dijera que un octavo cuerpo no se correspondía con ninguno de los 28 cautivos muertos.

Hamás afirma que cumplió el "compromiso con el acuerdo"

Por su parte, Hamás aseguró que ha cumplido su "compromiso con el acuerdo" y dijo que ya entregó a todos los "prisioneros israelíes vivos bajo su custodia, así como los cadáveres a los que pudo acceder". "En cuanto a los cadáveres restantes, se requieren grandes esfuerzos y equipo especial para su recuperación y extracción", añadió Hamás en un comunicado difundido en sus canales oficiales,

Aún quedan 19 cuerpos de rehenes por ser entregados, a cambio de al menos 360 cuerpos de gazatís muertos durante la ofensiva –de ellos 90 ya han sido devueltos a Gaza por el Ejército–, según lo establecido en el acuerdo.