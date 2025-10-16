Uno Santa Fe | El Mundo | Uruguay

La ley de eutanasia o "muerte digna" se aprobó en Uruguay: en qué consiste

El objetivo de la ley aprobada en Uruguay es garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”

16 de octubre 2025 · 09:29hs
En Uruguay aprobaron la ley de eutanasia para una muerte digna

Grok IA X

En Uruguay aprobaron la ley de eutanasia para una "muerte digna"

Este miércoles, la Cámara de Senadores de Uruguay aprobó el proyecto de ley "muerte digna" o eutanasia que ya había sido aprobado en agosto en Diputados de ese país. ¿Qué es la eutanasia? ¿Quiénes pueden solicitar el procedimiento y quiénes pueden aplicarlo?

La Ley N.º 18.473 aprobada en Uruguay, conocida como la ley "del buen morir" o de voluntad anticipada, establece que toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma, si se encontrare enferma de una patología terminal, incurable e irreversible.

muerte digna eutanasia Uruguay ley médico

Cómo se define la eutanasia y quiénes pueden acceder

El proyecto de ley define la eutanasia como el procedimiento realizado por un médico o por su orden para provocar la muerte de la persona que se encuentra en las condiciones previstas y si así lo solicita.

Toda aquella persona mayor de edad y psíquicamente apta que “curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o que derivado de esta padezca “sufrimientos que le resulten insoportables”, tiene el derecho a solicitar la eutanasia. Podrán ampararse en la ley los uruguayos naturales o legales y también los extranjeros que acrediten su residencia en el país.

El proyecto de ley establece que quien quiera recibir asistencia para morir deberá solicitarla personalmente a un médico de forma escrita. El paciente, entonces, debe firmar la solicitud ante el médico. Así, el médico debe dejar constancia en la historia clínica de que la persona cursa una etapa terminal con una patología incurable e irreversible. Se establece que el médico debe dialogar con el paciente, brindándole información sobre tratamientos disponibles y cuidados paliativos, y también debe verificar que la voluntad de morir sea definida en libertad, de forma seria y firme.

¿Puede el médico rechazar la solicitud?

Si el médico rechaza el procedimiento por alguna razón, el paciente puede formular una nueva solicitud ante otro médico. La respuesta puede demorar hasta tres días. Si el segundo médico lo rechaza, se deberá convocar a una junta médica que deberá expedirse en un plazo no mayor a cinco días. La junta debe estar integrada por tres médicos: un psiquiatra y un especialista en la patología que padece el paciente. El tercer médico se definirá en la reglamentación de la ley.

Si el médico acepta, deberá someter la solicitud de asistencia para morir a consideración de un segundo médico, que también tendrá una consulta presencial con el paciente y estudiará la historia clínica. El plazo no puede superar los cinco días. Si el segundo médico confirma la opinión del primero, se sigue con el curso del pedido. Después de la segunda entrevista, y no antes de cinco días, el médico tratante tendrá una nueva entrevista con el paciente. Allí deberá ratificar la voluntad de poner fin a su vida. El plazo puede ser menor a cinco días solo si el médico entiende que hay riesgo de que el paciente pierda la capacidad de expresar válidamente su voluntad en ese período.

¿Qué pasa si una persona no puede firmar la solicitud de eutanasia?

La solicitud de la eutanasia debe ser personal y por escrito ante un médico, según establece el proyecto de ley. Pero si la persona no sabe o no puede por algún impedimento, lo debe realizar otra persona mayor de edad, y debe estar presente junto al paciente con el médico.

Todos los prestadores integrales de salud que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, incluidos los Servicios de Sanidad Policial, Sanidad Militar y el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República deben poner a disposición de sus usuarios los servicios necesarios para el ejercicio del derecho regulado por la ley.

¿Puede arrepentirse el paciente?

El procedimiento es cancelable en cualquier momento. El paciente puede arrepentirse, y eso obliga al cese inmediato de cualquier paso a seguir, sin importar en qué instancia del proceso se esté.

El proyecto establece que en el certificado de defunción del paciente debe indicarse la causa básica de la muerte y además se debe hacer constar que la eutanasia fue la causa final.

Uruguay ley eutanasia Muerte Digna médico
Noticias relacionadas
Van llegando camiones con ayuda humanitaria a Gaza, tras el acuerdo de tregua

Gaza: tras la liberación de rehenes empiezan a entrar unas 190.000 toneladas de ayuda humanitaria

El reencuentro tras más de dos años de secuestro.

Así fue el emotivo reencuentro de los rehenes argentinos liberados en Gaza con sus familiares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Donald Trump podría viajar este fin de semana a Medio Oriente por el acuerdo sobre Gaza

Lo último

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: Te van a meter un tiro en una pierna

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: "Te van a meter un tiro en una pierna"

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

Último Momento
SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: Te van a meter un tiro en una pierna

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: "Te van a meter un tiro en una pierna"

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Gonzalo Villarino presenta su nuevo disco Volver a Ser en Tribus

Gonzalo Villarino presenta su nuevo disco "Volver a Ser" en Tribus

Ovación
Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

Con Neymar y Colapinto, Alpine presentó sus nuevos colores para el GP de Estados Unidos

Con Neymar y Colapinto, Alpine presentó sus nuevos colores para el GP de Estados Unidos

Argentina recupera a Maher Carrizo para la final ante Marruecos

Argentina recupera a Maher Carrizo para la final ante Marruecos

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía