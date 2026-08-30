Nicolás Maduro reapareció desde la cárcel de Nueva York con fotos inéditas y un mensaje de "amor y esperanza"

Las imágenes fueron difundidas este domingo en sus cuentas oficiales y corresponden al 25 de junio, según se informó desde su entorno. El exmandatario venezolano aparece sonriente, vestido con ropa deportiva gris y haciendo el gesto de la victoria. Permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y afronta un juicio previsto para junio de 2027.

Nicolás Maduro volvió a mostrarse públicamente desde el centro de detención en el que permanece recluido en Nueva York , ocho meses después de su captura por parte de Estados Unidos. Este domingo, sus cuentas oficiales difundieron dos fotografías en las que se lo ve sonriente, vestido con ropa deportiva gris y haciendo con ambas manos el gesto de la victoria.

Las imágenes fueron tomadas, según explicaron desde su entorno, el 25 de junio de 2026 , pero recién fueron publicadas ahora. Se trata de las primeras fotografías conocidas de Maduro dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn , donde permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores .

La publicación estuvo acompañada por un mensaje dirigido a sus familiares, seguidores y simpatizantes, en el que buscó transmitir una imagen de fortaleza y agradecimiento por el respaldo recibido.

“Quiero que sepan que estamos firmes”, escribió Maduro, quien presentó las fotografías como “un pequeño regalo de amor y esperanza” para sus nietos, los niños y quienes lo apoyan.

Las primeras imágenes desde la prisión

Hasta ahora, la información visual sobre la situación cotidiana de Maduro dentro de la cárcel era escasa.

En las fotografías difundidas este domingo aparece sin esposas y con una expresión sonriente. En una de ellas lleva puestos sus anteojos y en la otra los sostiene con una de sus manos. También realiza el gesto de la “V” con los dedos.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Los datos de las imágenes indican que fueron tomadas el 25 de junio, casi dos meses antes de su publicación. Algunos medios señalaron que fueron registradas durante la semana del Día del Padre.

El Diario NY, en tanto, advirtió que la autenticidad de las fotografías no había sido verificada de manera independiente.

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Un mensaje de fe y resistencia

En el texto que acompañó las imágenes, Maduro agradeció las muestras de solidaridad y apeló a un discurso de resistencia política y religiosa.

“Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”, expresó en el mensaje difundido por sus cuentas oficiales. También sostuvo que él y Flores permanecen “firmes” y reafirmó su fe en Dios.

La publicación buscó así mostrar al exmandatario en buenas condiciones anímicas y transmitir un mensaje de fortaleza a sus seguidores, en medio del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos.

Maduro y Cilia Flores siguen detenidos

Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en Nueva York y afrontan cargos federales relacionados con narcoterrorismo y tráfico de drogas, entre otras acusaciones formuladas por la Justicia estadounidense. Ambos se declararon inocentes y cuestionaron su detención.

El juez federal Alvin Hellerstein fijó el comienzo del juicio para el 1 de junio de 2027, aunque antes deberá resolverse una cuestión clave planteada por la defensa: la eventual inmunidad de Maduro como exjefe de Estado. La audiencia para avanzar sobre ese planteo está prevista para noviembre.

Una reaparición en medio del escenario venezolano

La difusión de las fotografías se produjo además en un momento de fuertes movimientos en la situación política y económica de Venezuela.

La publicación ocurrió dos días después de que el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez anunciara un acuerdo con la Administración de Donald Trump sobre el sector petrolero venezolano, según consignaron distintos medios internacionales.

La aparición de Maduro, por lo tanto, no solo volvió a poner el foco sobre su situación dentro de la prisión, sino que también coincidió con nuevos movimientos alrededor del futuro político de Venezuela.

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Un regreso público después de meses

Desde su captura, las apariciones públicas de Maduro habían estado limitadas principalmente a sus comparecencias ante la Justicia federal de Nueva York, donde imágenes de las audiencias mostraron su evolución física y su permanencia bajo custodia.

Las nuevas fotografías aportan, por primera vez, una imagen directa del exmandatario dentro del establecimiento penitenciario.

Con un mensaje centrado en la familia, la fe, la gratitud y la resistencia, Maduro volvió así a ocupar el centro de la escena pública mientras continúa detenido en Estados Unidos y a la espera de un proceso judicial cuyo comienzo está previsto para junio de 2027.