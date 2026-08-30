Detuvieron a Callejero Fino por llevar un arma de guerra con la numeración limada en una camioneta sin patente

El cantante fue arrestado este domingo por la mañana en Villa La Ñata mientras circulaba en una Volkswagen Amarok sin patente. La Policía bonaerense halló dentro del vehículo una pistola con la numeración adulterada y abrió una causa por tenencia ilegal de arma de guerra.

El cantante Callejero Fino fue arrestado en Villa La Ñata por portar un arma de guerra.

El cantante argentino Callejero Fino , cuyo nombre real es Simón Alvarenga , fue detenido este domingo por la mañana en Villa La Ñata , partido bonaerense de Tigre, luego de que efectivos de la Policía bonaerense encontraran una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada dentro de la camioneta en la que se trasladaba.

El procedimiento se inició cuando los agentes detectaron una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente , lo que despertó sospechas y motivó la identificación de sus ocupantes y una inspección del vehículo.

En el interior del habitáculo, según trascendió, los policías encontraron el arma de fuego con la numeración adulterada. Junto al músico viajaba además un joven de 27 años, domiciliado en Presidente Derqui.

Tras el hallazgo, ambos fueron demorados y quedaron vinculados a una causa por tenencia ilegal de arma de guerra.

Una camioneta sin patente activó el procedimiento

El operativo se produjo durante la mañana de este domingo en la localidad de Villa La Ñata.

Los efectivos observaron que la Volkswagen Amarok en la que se trasladaban los ocupantes no tenía patente visible, una irregularidad que derivó en el control policial.

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron una Glock calibre .40 cuya numeración se encontraba limada, un indicio que agravó la situación y motivó el secuestro del arma.

Tanto la pistola como la camioneta quedaron incautadas para realizar los correspondientes peritajes y estudios.

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La causa quedó en manos de la Justicia

La investigación quedó bajo la órbita de la UFI de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren.

El expediente busca establecer quién tenía el arma, cómo llegó al vehículo y cuál era su procedencia.

La situación judicial de los dos ocupantes de la camioneta deberá definirse durante las próximas horas, mientras se completan las primeras diligencias.

En principio, la causa fue caratulada como tenencia ilegal de arma de guerra.

“Me quiero matar”: la reacción del cantante

Luego de la detención, trascendió que el músico manifestó su preocupación por la situación frente a los policías.

Según esa versión, Callejero Fino les habría dicho: “Me quiero matar”.

Además, explicó que se dirigía a una quinta de la zona para asistir al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra.

La presencia del cantante en el lugar quedó así vinculada a una celebración privada que se desarrollaba en el partido de Tigre.

Una agenda artística que continúa

El episodio ocurre mientras Callejero Fino mantiene una intensa actividad dentro de la escena musical argentina.

El artista tiene previsto presentarse el próximo mes en el complejo C Art Media, en el barrio porteño de Chacarita, en uno de los compromisos importantes de su agenda.

La situación judicial podría ahora afectar sus actividades previstas mientras la Justicia determina las circunstancias del procedimiento y la eventual responsabilidad de los involucrados.

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Qué se investigará ahora

Con el arma secuestrada y la camioneta a disposición de los investigadores, la Justicia deberá avanzar sobre distintos puntos del caso.

Entre otras cuestiones, se buscará determinar la procedencia de la Glock, quién era su titular, cómo fue adquirida y por qué tenía la numeración limada.

También serán relevantes los peritajes sobre el arma y el vehículo, así como las declaraciones de los ocupantes y cualquier otro elemento que permita reconstruir lo ocurrido.

Por el momento, Callejero Fino permanece detenido y se espera que durante este lunes sea indagado en el marco de la causa.

La investigación continúa en la UFI de Benavídez y será la Justicia la que determine la situación procesal del cantante y del joven que lo acompañaba.