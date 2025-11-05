Quién es Zohran Mamdani, el flamante alcalde musulmán de Nueva York

Zohran Mamdani hizo historia al convertirse en el primer alcalde electo musulmán de la ciudad de Nueva York y el más joven en más de un siglo

La contienda electoral en la mayor ciudad de Estados Unidos, Nueva York , atrae esta vez más atención de lo habitual. El asambleísta estatal musulmán de 34 años comenzó el año como un candidato a alcalde prácticamente desconocido, pero este martes logró una victoria.

Su elección marca un hito para los progresistas, señalando un cambio en el centro de gravedad político de la ciudad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los votantes a no elegir a Mamdani y en cambio respaldó a uno de sus críticos de larga data, el exgobernador Andrew Cuomo, quien se postuló como independiente tras perder las primarias demócratas.

Trump advirtió a los neoyorquinos que no votaran por el demócrata, a quien calificó de "comunista", o que asumieran las consecuencias, amenazando con recortar la financiación a Nueva York. Ahora, tras la victoria de Mamdani este martes, la batalla entre los dos políticos está asegurada.

De Uganda a Nueva York

Nacido en Kampala, Uganda, Mamdani se mudó a Nueva York con su familia a los siete años. Asistió a la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx y posteriormente se graduó en Estudios Africanos en el Bowdoin College, donde cofundó el grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina.

Este joven progresista, que será el primer alcalde musulmán y de ascendencia surasiática de la ciudad, ha reivindicado sus raíces en una urbe diversa. Mamdani y su esposa, Rama Duwaji, una artista siria de 27 años residente en Brooklyn, se conocieron a través de la aplicación de citas Hinge.

Su madre, Mira Nair, es una reconocida directora de cine y su padre, el profesor Mahmood Mamdani, imparte clases en la Universidad de Columbia. Ambos padres son exalumnos de Harvard.

Las propuestas de Mamdani

Mamdani afirmó que los votantes de la ciudad más cara de Estados Unidos quieren que los demócratas se centren en la accesibilidad a la vivienda.

Entre sus propuestas destacan

Servicio de autobús gratuito en toda la ciudad

Congelación de alquileres y mayor responsabilidad para los propietarios negligentes de viviendas

Una cadena de supermercados municipales centrada en los precios accesibles

Guarderías gratuitas para niños de entre seis semanas y cinco años de edad

Triplicar la construcción de viviendas con alquiler estabilizado y construidas por sindicatos

Aunque insiste en que puede hacer que la ciudad sea más asequible, los críticos cuestionan promesas tan ambiciosas.

El New York Times afirmó que la agenda de Mamdani es "completamente inadecuada para los desafíos de la ciudad" y "a menudo ignora las inevitables contrapartidas de la gobernanza". Su congelación de alquileres restringiría la oferta de vivienda, señaló el diario.

Su postura sobre Israel

Mamdani afirmó haber recibido amenazas islamófobas a diario, algunas dirigidas a su familia. Según la policía, se está llevando a cabo una investigación por delitos de odio en relación con estas amenazas.

En declaraciones a la BBC, Mamdani afirmó que el racismo es un claro indicio de los problemas que aquejan a la política estadounidense y criticó a un Partido Demócrata que "permitió la reelección de Donald Trump" y que no defiende a la clase trabajadora "sin importar quiénes sean ni de dónde vengan".

El firme apoyo de Mamdani a los palestinos y sus críticas a Israel lo distanciaron de la mayor parte del aparato del Partido Demócrata. El asambleísta presentó un proyecto de ley para eliminar la exención de impuestos de las organizaciones benéficas neoyorquinas vinculadas a asentamientos israelíes que violan el derecho internacional.

También afirmó que cree que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, debería ser arrestado.

En numerosas entrevistas, la prensa lo ha presionado para que declare si apoya el derecho de Israel a existir como Estado judío, y en una ocasión afirmó: "No me siento cómodo apoyando a ningún Estado que tenga una jerarquía de ciudadanía basada en la religión o en cualquier otro motivo. Creo que, tal como la tenemos en este país, la igualdad debería estar consagrada en todos los países del mundo. Esa es mi convicción".