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Un terremoto de 7,4 sacudió Colombia: hay al menos 72 muertos y el Gobierno declaró el "desastre nacional"

El fuerte sismo tuvo epicentro en el departamento de Chocó y fue sentido en gran parte del país, además de Ecuador y Panamá. Risaralda y Valle del Cauca concentran la mayor cantidad de víctimas. Hay edificios afectados, aeropuertos con operaciones suspendidas y cortes de electricidad en varias regiones.

10 de agosto 2026 · 15:43hs
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Un sismo de magnitud 7

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió Colombia, dejando al menos 72 fallecidos y declarándose "desastre nacional".

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el oeste de Colombia y dejó, según los últimos reportes preliminares, al menos 72 personas fallecidas en distintas regiones del país. Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno declaró la situación de “desastre nacional” para agilizar la movilización de recursos y las tareas de asistencia y evaluación de daños.

El epicentro del movimiento se ubicó en el departamento de Chocó, en el oeste colombiano, y el temblor fue percibido con fuerza en numerosas ciudades. También se sintió en Ecuador y Panamá, mientras que en Bogotá se activaron protocolos de evacuación preventiva en distintos edificios.

El balance de víctimas continúa en actualización. Los reportes conocidos hasta el momento ubican fallecidos en Chocó, Risaralda, Antioquia y Valle del Cauca, mientras los organismos de emergencia mantienen los operativos de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras.

Declararon el desastre nacional

La magnitud de los daños llevó al Gobierno colombiano a declarar el “desastre nacional”, una medida destinada a facilitar la coordinación de los organismos de emergencia y acelerar la disponibilidad de recursos para atender a las zonas afectadas.

Las autoridades desplegaron equipos de rescate y mantienen operativos para determinar el alcance de los daños materiales y localizar a posibles personas atrapadas en estructuras afectadas.

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En Cali, una de las ciudades más golpeadas, se reportaron afectaciones graves y el monitoreo de distintas zonas se realizó también mediante drones. Medios locales difundieron imágenes de fachadas y estructuras dañadas.

Evacuaciones y daños en edificios

El terremoto provocó escenas de preocupación en distintas ciudades colombianas. En varios puntos se realizaron evacuaciones preventivas de oficinas, centros comerciales, instituciones educativas y complejos residenciales.

Las autoridades inspeccionan edificios e infraestructura estratégica para determinar si presentan daños estructurales y si pueden continuar siendo utilizados.

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali. [Getty Images]

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali. [Getty Images]

También se registraron afectaciones en distintos aeropuertos del suroccidente del país. Las operaciones fueron suspendidas preventivamente en terminales de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, mientras se realizaban las evaluaciones correspondientes.

En Pereira, el Aeropuerto Internacional Matecaña fue uno de los puntos afectados por el fuerte movimiento.

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Un sismo que se sintió en gran parte del país

El movimiento fue percibido en numerosas regiones de Colombia, desde el oeste hasta zonas más alejadas del epicentro. También hubo reportes de personas que sintieron el terremoto en Bogotá, mientras que el temblor alcanzó incluso sectores de la costa Caribe.

La magnitud del sismo también generó preocupación en países vecinos. El movimiento fue registrado y sentido en Ecuador y Panamá.

Por el momento, la autoridad marítima colombiana descartó una amenaza de tsunami para el Pacífico colombiano luego de evaluar las características del terremoto.

“Uno de los sismos más fuertes de la última década”

El Servicio Geológico Colombiano calificó el movimiento como uno de los terremotos más fuertes registrados en el país durante la última década.

El organismo recordó que la región cuenta con antecedentes de grandes movimientos sísmicos. Entre ellos se encuentra el terremoto del 23 de noviembre de 1979, de magnitud 7,2, que también afectó amplias zonas del territorio colombiano. El propio Servicio Geológico Colombiano documenta aquel evento histórico y sus consecuencias en distintos departamentos.

Tras el terremoto de este lunes también se registraron réplicas, por lo que las autoridades mantienen activo el monitoreo de la actividad sísmica en la zona.

Cortes de electricidad y evaluación de infraestructura

El fuerte movimiento también provocó interrupciones en el suministro eléctrico en distintos departamentos del suroccidente colombiano.

Entre las zonas afectadas se encuentran Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

Los equipos técnicos trabajan para restablecer los servicios y, al mismo tiempo, verificar las condiciones de la infraestructura eléctrica.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, rescate y asistencia, las autoridades mantienen el monitoreo de rutas, edificios, aeropuertos, redes eléctricas y demás servicios esenciales para establecer el impacto total del terremoto.

Colombia terremoto muertos desastre

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