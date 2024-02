Adorni cruzó al gobernador de Chubut: "Amenazar con cortar el suministro de petróleo y gas es una extorsión"

Tras las declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el vocero sostuvo que "es evidente que no está bien asesorado y que no tuvo tiempo a chequear su casilla de mails"

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este lunes que la advertencia hecha por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acerca de que paralizará el envío de petróleo y gas al resto del país si la Nación no le envía fondos coparticipables, representará, en caso de llevarse a cabo, un "ataque a los argentinos".

Calificó de "extorsión" la advertencia hecha por Torres y aseveró que "este gobierno no permite más caprichos de ninguna índole y es imperioso que los actores políticos asuman la responsabilidad que tienen y actúen en consecuencia".

Milei volvió a apuntar contra el gobernador de Chubut y lo descalificó: "Pobrecito, Nachito no la ve"

"El cortar el combustible no es un ataque al gobierno nacional sino a todos los argentinos, es evidente que no está bien asesorado y que no tuvo tiempo a chequear su casilla de mails", agregó sobre el gobernador Torres.

El vocero presidencial también hizo mención a la prisión preventiva de Marcelo Nahuel Morandini y Roque Villegas y según dijo, "el presidente Javier Milei quiere expresar su preocupación por una situación que tiene lugar en la provincia de Jujuy en relación a algunas detenciones por hacer uso de la libertad de expresión en las redes sociales".

"Apelamos a la razonabilidad y a terminar con algunos rasgos de autoritarismo estatal que durante años estuvieron vigentes en esa provincia y le han hecho mucho daño a la democracia", señaló al respecto.