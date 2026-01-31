El expresidente Alberto Fernández en diálogo con UNO Santa Fe: "Una tercera vía hoy es muy difícil en la Argentina"

El exmandatario nacional analizó el escenario político y puso en duda la viabilidad de un espacio alternativo en un contexto de fuerte polarización. Además se refirió a la relación entre el Gobierno nacional y las provincias, destacó el rol de Santa Fe y defendió la inversión en obra pública durante su gestión.

En una extensa entrevista brindada al programa Mañana UNO por UNO 106.3 , el expresidente de la Nación Alberto Fernández realizó un repaso crítico de su gestión 2019-2023, analizó la coyuntura política y económica del país y dejó definiciones contundentes sobre la interna del Frente de Todos, la relación con Cristina Fernández de Kirchner , el rol de la justicia federal y el escenario internacional.

Además, en clave de armador político , evaluó la reconfiguración del mapa partidario, se refirió a la posibilidad de un tercer polo impulsado por gobernadores como Maximiliano Pullaro y reflexionó sobre los desafíos que enfrenta el peronismo en un contexto de alta polarización y crisis de representación.

Además, durante la charla, el ex mandatario realizó un repaso integral de su gestión, se refirió al vínculo entre el Gobierno nacional y las provincias, defendió su mirada sobre el federalismo, analizó la política de seguridad implementada durante su mandato y explicó las decisiones adoptadas frente a la emergencia sanitaria en pandemia, uno de los desafíos más complejos que enfrentó la Argentina en las últimas décadas.

Importancia estratégica de Santa Fe

Fernández también puso el foco en la importancia estratégica de Santa Fe para el desarrollo productivo del país, recordó las obras públicas ejecutadas durante su administración y se mostró crítico del actual escenario nacional, al tiempo que sostuvo que muchas de las dificultades actuales “deben leerse a la luz del contexto excepcional” que atravesó su gobierno.

—Fabián Acosta: Doctor Fernández, para comenzar, ¿qué significó para usted la relación con la provincia de Santa Fe durante su presidencia?

—Alberto Fernández: Para mí fue central. Siempre sostuve que la Argentina dice ser un país federal, pero en los hechos no funciona así. El gobierno central concentra recursos que no se distribuyen como corresponde. Durante mi gestión intenté que las provincias tuvieran la atención que merecen, porque son parte constitutiva del país y algunas, como Santa Fe, incluso son preconstituyentes.

— Santa Fe es una provincia clave desde lo productivo. ¿Cómo la evalúa en ese sentido?

—Es una provincia muy importante. Produce riqueza, aporta muchísimo en lo agrícola, en lo industrial y en el desarrollo de la agroindustria. Además, tiene los puertos por donde sale gran parte de la producción argentina. Todo eso hace que Santa Fe merezca una atención especial.

— En estos años se debatió mucho sobre la obra pública. Algunas obras nacionales se retomaron recién ahora. ¿Cómo lo analiza?

—Lo que está ocurriendo es que muchos gobernadores, ante la inacción del Gobierno nacional, retomaron obras con fondos propios. Santa Fe necesita inversión en puertos, rutas y caminos rurales, porque eso no solo desarrolla a la provincia, sino a toda la Argentina. Durante mi gobierno no hubo un solo municipio que no haya recibido obra pública, sin importar el signo político.

—Otro tema sensible es la seguridad, especialmente en Rosario. ¿Cambiaría algo de lo que se hizo?

—Hay que entender que en Rosario no se trataba de delitos comunes, sino de una criminalidad compleja, vinculada al narcotráfico. Son verdaderas empresas del delito, con sistemas de protección que las hacen muy difíciles de combatir. Nosotros ayudamos a Santa Fe en todo lo que estuvo a nuestro alcance y pusimos muchísimas fuerzas allí.

—¿Cómo observa hoy la estrategia del actual gobierno nacional junto a la provincia?

—No quiero opinar sobre algo que no conozco en detalle. Lo que sí veo es mucho montaje publicitario y una baja eficiencia, pero sería irresponsable afirmar más sin información concreta.

—Al mirar hacia atrás, ¿qué balance hace de su gestión, atravesada por la pandemia?

—Las circunstancias fueron extremadamente adversas. Recibimos un país virtualmente en default, sin crédito, atravesamos la pandemia, luego la guerra entre Rusia y Ucrania, y después la mayor sequía de la historia. Todo eso condicionó fuertemente cualquier plan de gobierno.

—Sin embargo, hubo políticas sociales muy fuertes.

—Sí. Invertimos enormemente en salud pública, construimos 38 hospitales, implementamos el ATP, el IFE, la tarjeta alimentaria y garantizamos medicamentos gratuitos para jubilados. A ningún argentino le faltó la asistencia del Estado.

—También hubo cuestionamientos por la política de vacunación.

—Hay muchas falacias. Pfizer nunca ofreció vacunas de inmediato y cuando lo hizo, las condiciones contractuales eran inadmisibles. Cuando se pudo firmar, se firmó. Lo cierto es que en la Argentina se contagiaron 11 millones de personas, fallecieron 130 mil, pero más de 10 millones se salvaron gracias a la acción del Estado, las vacunas y la salud pública.

Evaluación

—¿Cuál fue la circunstancia que más condicionó tu gestión: la pandemia, la deuda, la sequía o la interna del Frente de Todos?

—Todo, fue todo. Pero creo que la interna a la gente le molesta mucho. Cuando la política se muestra peleándose hacia adentro, la sociedad lo percibe como disputas de poder y eso genera rechazo. Ahí fallamos, hicimos mal las cosas.

—¿Cuándo sentiste que la interna empezó a tallar fuerte en tu gobierno?

—Soy prudente para hablar de eso ahora. El problema principal hoy se llama Javier Milei, no cargar culpas del pasado. Pero el conflicto existió y empezó a hacerse visible el 9 de julio de 2020, cuando se interpretó políticamente un gesto que terminó marcando una ruptura.

—Se dijo mucho que “no usaste la lapicera”. ¿Qué respondés a eso?

—No usé la lapicera para cometer arbitrariedades ni para violar la Constitución. Si tuviera que volver atrás, haría lo mismo. Usar la lapicera no es gobernar por DNU todo el tiempo. Eso es abuso de poder.

Pullaro tiene buenas intenciones, pero hoy la política está muy polarizada. Una tercera vía es muy difícil. A veces termina siendo más un grupo de presión que una alternativa real Pullaro tiene buenas intenciones, pero hoy la política está muy polarizada. Una tercera vía es muy difícil. A veces termina siendo más un grupo de presión que una alternativa real

—En Santa Fe hubo mucha presión por el caso Vicentin. ¿Cómo lo viviste?

—Fue un error no haber conocido mejor la situación al principio. Yo no iba a pagar con plata del Estado a una estructura empresarial que había ocultado obligaciones fiscales. Por eso di marcha atrás.

—¿Cuándo decidiste no buscar la reelección?

—Cuando entendí que mi candidatura podía favorecer una ruptura dentro del espacio. Además, nunca fui amigo de la reelección. Un presidente debe gobernar pensando en el país, no en sí mismo.

—Como armador político, ¿cómo ves la conformación de un tercer polo con gobernadores como Pullaro?

—Tiene buenas intenciones, pero hoy la política está muy polarizada. Una tercera vía es muy difícil. A veces termina siendo más un grupo de presión que una alternativa real.

—¿Cómo ves la reconstrucción del peronismo?

—Hay un proceso biológico en la política. Dirigentes que cumplieron su ciclo y otros que deben emerger. Hace falta una renovación que vuelva a conectar con la gente.

—¿Axel Kicillof puede ser un líder nacional?

—Gobierna la provincia más grande del país, eso lo posiciona. Pero también hay otros dirigentes en el interior que pueden crecer si se les da espacio.

—¿Cómo estás viviendo las causas judiciales en tu contra?

—Dar respuestas es un deber republicano. Lo que no se puede aceptar son las denuncias falsas. La situación de Cristina Fernández de Kirchner es vergonzosa para la justicia argentina.

—¿Qué falló en la Justicia?

—La Justicia Federal funciona como una corporación de poder. Se protegen entre ellos. Yo intenté reformarla, pedí el juicio político a la Corte, pero todo eso se oculta.

—En política internacional, ¿cómo ves el alineamiento con Estados Unidos?

—Estamos abrazándonos al Titanic. El mundo va hacia los BRICS. Ahí están los países productores de energía y los nuevos ejes de poder global.

—¿Dónde debería alinearse Argentina?

—Claramente con los BRICS. El dólar ya se devaluó un 10% este año. El mundo está cambiando y no lo estamos leyendo bien.

—Para cerrar, ¿qué debería hacer hoy la militancia peronista?

—Exigir unidad y respeto entre dirigentes. Sin eso, no hay futuro. Después, el liderazgo se va a ordenar solo.