Ansés confirmó un nuevo bono para jubilados y pensionados que cobren la mínima

Y advierte que "esta ley, que estableció el Índice de Movilidad Jubilatoria, presentó graves inconvenientes al no proteger adecuadamente a los jubilados y pensionados de la inflación. No consideraba la variación de los precios, lo que generó un desfase entre la evolución de las variables económicas y el ajuste de los haberes previsionales".

Y en consecuencia, "para mitigar los efectos negativos de la ley se otorgaron ayudas económicas y bonos extraordinarios desde enero de 2024 hasta enero de 2025".

Quiénes recibirán el bono del Ansés

♦Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Ansés.

♦Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

♦Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones no contributivas y graciables.

Monto del bono y condiciones

Monto máximo: $70.000.

Monto completo: para quienes perciban hasta el haber mínimo previsional garantizado.

Monto reducido: para quienes superen el haber mínimo; recibirán la diferencia hasta alcanzar el mínimo más 70.000 pesos

El bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será computable para ningún otro concepto.

El documento destaca además que los beneficios deben estar vigentes en el mes en que se liquide el bono (febrero de 2025). En el caso de pensiones con múltiples copartícipes, se considerará un único titular para el cobro del bono.

Y para quienes perciban un monto superior al haber mínimo, el bono se calculará de modo que la suma del haber mínimo más el bono no supere el tope establecido.