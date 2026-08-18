Una ráfaga de viento hizo volar un inflable en Córdoba: dos chicos resultaron heridos Ocurrió el domingo en un parque de la localidad cordobesa de Cruz del Eje. Los menores tuvieron traumatismo leve de cráneo 18 de agosto 2026 · 10:33hs

Una ráfaga de viento hizo volar un inflable en Córdoba: dos chicos resultaron heridos

Una fuerte ráfaga de viento hizo volar un tobogán inflable instalado en un parque de la localidad cordobesa de Cruz del Eje, en momentos en que varios chicos se encontraban jugando en el lugar. Dos menores fueron arrastrados por el inflable, sufrieron golpes en la cabeza y debieron ser atendidos en un hospital de la zona.

El episodio ocurrió en la tarde del domingo, en el Parque de la Democracia de Cruz del Eje, cuando se levantó una sorpresiva ráfaga de viento que arrastró un juego inflable de unos tres metros.

Un inflable voló por los aires durante un festejo por el Día del Niño en Córdoba y dos chicos resultaron heridos



El incidente ocurrió mientras se desarrollaba la celebración. Los menores fueron asistidos tras el accidente.



El episodio generó preocupación entre las… — MDZ Mendoza (@mdz_radio) August 17, 2026 Varios chicos que jugaban en el inflable cayeron al piso, y dos en particular sufrieron golpes en la cabeza, por lo que fueron atendidos en el Hospital Aurelio Crespo. El parte médico indicó que presentaron traumatismo leve de cráneo y quedaron bajo observación.