La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) ya estableció el cronograma de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones para enero de 2026, el cual comenzará a darse el viernes 9. La Ansés iniciará el nuevo año pagando con el aumento de 2,74%.
Ansés: ¿cuáles son los grupos que cobran la primera semana del cronograma de enero de 2026?
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo serán uno de los principales grupos. Quiénes cobrarán los primeros días del año
En este sentido, las fechas de cobro respetarán el sistema de pago de acuerdo con la terminación del número de DNI de cada persona.
Los primeros en cobrar, el viernes 9 de enero, los montos de Ansés
En total serán cinco los grupos que comenzarán a percibir sus haberes y asignaciones el primer día de pago de la Ansés en enero de 2026 y los mismos son:
- Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo.
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo.
- Asignación por Embarazo.
- Pensiones No Contributivas.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
Calendario Ansés de enero de 2026 para estos cinco grupos
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 0: 09 de enero.
DNI terminados en 1: 12 de enero.
DNI terminados en 2: 13 de enero.
DNI terminados en 3: 14 de enero.
DNI terminados en 4: 15 de enero.
DNI terminados en 5: 16 de enero.
DNI terminados en 6: 19 de enero.
DNI terminados en 7: 20 de enero.
DNI terminados en 8: 21 de enero.
DNI terminados en 9: 22 de enero.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 9 de enero.
DNI terminados en 1: 12 de enero.
DNI terminados en 2: 13 de enero.
DNI terminados en 3: 14 de enero.
DNI terminados en 4: 15 de enero.
DNI terminados en 5: 16 de enero.
DNI terminados en 6: 19 de enero.
DNI terminados en 7: 20 de enero.
DNI terminados en 8: 21 de enero.
DNI terminados en 9: 22 de enero.
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 9 de enero.
DNI terminados en 1: 12 de enero.
DNI terminados en 2: 13 de enero.
DNI terminados en 3: 14 de enero.
DNI terminados en 4: 15 de enero.
DNI terminados en 5: 16 de enero.
DNI terminados en 6: 19 de enero.
DNI terminados en 7: 20 de enero.
DNI terminados en 8: 21 de enero.
DNI terminados en 9: 22 de enero.
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero.
DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero.
DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero.
DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero.
DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero.
