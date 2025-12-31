Uno Santa Fe | El País | Ansés

Ansés: ¿cuáles son los grupos que cobran la primera semana del cronograma de enero de 2026?

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo serán uno de los principales grupos. Quiénes cobrarán los primeros días del año

31 de diciembre 2025 · 08:56hs
Ansés dio a conocer el cronograma de pagos de jubilaciones

Ansés dio a conocer el cronograma de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) ya estableció el cronograma de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones para enero de 2026, el cual comenzará a darse el viernes 9. La Ansés iniciará el nuevo año pagando con el aumento de 2,74%.

En este sentido, las fechas de cobro respetarán el sistema de pago de acuerdo con la terminación del número de DNI de cada persona.

Los primeros en cobrar, el viernes 9 de enero, los montos de Ansés

En total serán cinco los grupos que comenzarán a percibir sus haberes y asignaciones el primer día de pago de la Ansés en enero de 2026 y los mismos son:

  • Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo.
  • Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo.
  • Asignación por Embarazo.
  • Pensiones No Contributivas.
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Calendario Ansés de enero de 2026 para estos cinco grupos

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 09 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero.

De tales grupos, las numeraciones de DNI finalizadas en 0 y 1, serán quienes accedan al cobro el viernes 9

La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Colón ya se habría asegurado al goleador más buscado en el mercado de pases

El abogado de la familia de Jeremías Monzón habló sobre la posible existencia de un video del crimen del adolescente

Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs

Asamblea de Unión: Glorioso 89 denunció irregularidades y pidió intervención de la IGJ

Colón regularizó su situación en la AdC y volverá a competir en un momento clave

Colón eligió hacer memoria y recuperar un símbolo de su historia

Copa Federación 2026: Así jugarán los representantes de la Liga Santafesina

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

