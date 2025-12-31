Ansés: ¿cuáles son los grupos que cobran la primera semana del cronograma de enero de 2026?

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo serán uno de los principales grupos. Quiénes cobrarán los primeros días del año

Ansés dio a conocer el cronograma de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) ya estableció el cronograma de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones para enero de 2026 , el cual comenzará a darse el viernes 9. La Ansés iniciará el nuevo año pagando con el aumento de 2,74%.

En este sentido, las fechas de cobro respetarán el sistema de pago de acuerdo con la terminación del número de DNI de cada persona.

Los primeros en cobrar, el viernes 9 de enero, los montos de Ansés

En total serán cinco los grupos que comenzarán a percibir sus haberes y asignaciones el primer día de pago de la Ansés en enero de 2026 y los mismos son:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo.

Asignación por Embarazo.

Pensiones No Contributivas.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Calendario Ansés de enero de 2026 para estos cinco grupos

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 09 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero.

De tales grupos, las numeraciones de DNI finalizadas en 0 y 1, serán quienes accedan al cobro el viernes 9