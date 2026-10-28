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Bullrich se diferenció de Milei y reconoció el triunfo de Lula en Brasil: "La voluntad de la gente se respeta"

Tras el silencio de Milei, la senadora y jefa de la bancada libertaria se expresó sobre el resultado electoral de este domingo en Brasil

28 de octubre 2026 · 17:29hs
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Bullrich se diferenció. La senadora reconoció el triunfo de Lula

Bullrich se diferenció. La senadora reconoció el triunfo de Lula, marcando una diferencia con el gobierno de Milei.

A contramano del gobierno nacional, la senadora y jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, se expresó sobre la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y sostuvo que la voluntad electoral de la gente debe respetarse.

Las declaraciones de Bullrich se produjeron luego de que la Casa Rosada confirmara este martes que el gobierno argentino no enviaría un saludo oficial a Lula da Silva por su reelección.

"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia", marcó Bullrich en su cuenta de X y expuso una vez más sus diferencias con la gestión de Javier Milei.

"Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación", señaló

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En cuanto a Flavio Bolsonaro, que tras perder la elección presidencial contra Lula, se fue de Brasil rumbo a Estados Unidos con su familia, precisó: "Sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel".

"La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia", concluyó.

El PRO también se diferenció del gobierno nacional

El PRO hizo hincapié este martes en la importancia de la relación de la Argentina con Brasil y así volvió a diferenciarse del gobierno de Javier Milei, que confirmó que no se pronunciará sobre el triunfo de Luiz Inácio "Lula" da Silva, quien fue reelecto presidente del vecino país.

A través de un comunicado titulado “Brasil, Lula fue reelecto”, definió a ese país como “vecino y socio central en el Mercosur”, por lo que sostuvo que “la relación es estratégica y debe sostenerse sobre una agenda de objetivos compartidos: exportaciones, infraestructura, energía e inversiones”.

En ese sentido, marcó que “cada elección redefine prioridades y alianzas”, razón por la cual “la Argentina necesita una política exterior que sepa dialogar más allá de las diferencias y que defienda siempre el interés de sus habitantes”.

A diferencia de la gestión libertaria, este lunes el partido liderado por Mauricio Macri se pronunció sobre la victoria de Lula y afirmó: “El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente”.

Bullrich Brasil Milei Lula
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