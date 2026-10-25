Tras ser sobreseído en la causa $LIBRA, Milei dijo que evalúa acciones legales contra periodistas

El Presidente acusó al Grupo La Nación y a periodistas que cubrieron la investigación de impulsar una “operación” en su contra. Aunque habló de llevarlos a la Justicia, aclaró que primero consultará con sus abogados. También cuestionó la comisión investigadora del Congreso y se refirió a la economía y al escenario político regional.

Milei cuestionó al periodismo. El Presidente acusó al Grupo La Nación de una "operación" en su contra y evalúa acciones legales.

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el periodismo luego de que la Justicia dictara su sobreseimiento en la causa $LIBRA, en la que se investigó una presunta estafa vinculada con la criptomoneda que promocionó en febrero de 2025. Durante una entrevista radial, el mandatario acusó a medios de comunicación y periodistas de haber impulsado una campaña para perjudicarlo y adelantó que evalúa iniciar acciones legales.

“Cuando usted tiene enfrente a un hombre íntegro, ensúcielo con una mentira. Si tiene un delincuente, dígale la verdad. Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días”, sostuvo Milei al referirse a las publicaciones sobre el caso.

El jefe de Estado apuntó especialmente contra el Grupo La Nación y el periodista Hugo Alconada Mon, además de cuestionar a Fernando Saguier, directivo del medio. Según su interpretación, la cobertura periodística formó parte de una operación destinada a perjudicar su imagen y obtener beneficios políticos o empresariales.

“Bajo la responsabilidad de Fernando Saguier, amparando a Hugo Alconada Mon, quien me estaba mancillando”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de llevar sus acusaciones a la Justicia, Milei aclaró que todavía debe analizar los pasos a seguir con sus abogados. “Lo tengo que evaluar con mis abogados porque es un escándalo de proporciones mayúsculas”, expresó.

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El Presidente sostuvo que los cuestionamientos en torno a la criptomoneda buscaron “generar caos” y afectar su figura. En ese contexto, también afirmó: “Les recuerdo que nunca les mandé a la ARCA, la SIDE ni maté a un fiscal”.

Qué resolvió la Justicia en la causa $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de Milei, de su hermana Karina Milei y de otros investigados en el expediente, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

La causa se originó tras la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del Presidente en redes sociales, en febrero de 2025. Luego de un fuerte aumento inicial de su cotización, el activo se desplomó y generó pérdidas para inversores, lo que dio lugar a una investigación por una presunta maniobra fraudulenta.

La resolución judicial concluyó que no había elementos suficientes para acreditar los delitos investigados. Sin embargo, el fallo también generó cuestionamientos porque se dictó sin que los acusados fueran convocados a declaración indagatoria y mientras persistían controversias sobre medidas de prueba y la participación de los inversores damnificados en el expediente.

Tras conocerse la decisión, Milei celebró el sobreseimiento y sostuvo que la investigación había sido utilizada con fines políticos. En los días posteriores, volvió a cuestionar a periodistas que informaron sobre el caso.

Las críticas a la comisión investigadora del Congreso

Durante la entrevista, Milei también cuestionó la creación de la comisión investigadora de la causa $LIBRA en el Congreso nacional. Para el mandatario, ese ámbito representa una irregularidad institucional y supone una intromisión en las funciones del Poder Judicial.

“¿Desde cuándo tiene que dedicarse el Congreso a investigar?”, planteó, y calificó la iniciativa como un “disparate institucional”.

La comisión parlamentaria fue creada para analizar las circunstancias relacionadas con el lanzamiento de la criptomoneda, sus posibles consecuencias económicas y las eventuales responsabilidades vinculadas con el caso.

Las críticas del Presidente se sumaron a su rechazo a las publicaciones periodísticas sobre el expediente y a sus acusaciones contra sectores de la oposición.

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Milei respaldó a Flávio Bolsonaro y cuestionó a Lula

En otro tramo de la entrevista, el mandatario argentino se refirió al balotaje presidencial de Brasil y ratificó su apoyo al senador Flávio Bolsonaro, quien compite con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei cuestionó duramente al mandatario brasileño, a quien calificó de “ladrón, mentiroso y corrupto”, y lo acusó de haber financiado una campaña de exasesores de Sergio Massa.

En contraste, consideró que una victoria de Flávio Bolsonaro podría impulsar una mayor apertura económica en la región. “Va a indicar que la apertura de la agenda liberal en el Mercosur se va a profundizar”, afirmó.

El Presidente también defendió su reciente viaje a España y rechazó las críticas sobre los objetivos de la visita. Sostuvo que su propósito fue difundir las ideas del liberalismo y cuestionó al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien vinculó con el kirchnerismo argentino.

La economía y las próximas elecciones

Milei defendió los resultados de su gestión económica, aunque reconoció que la actividad atraviesa dificultades y que la desaceleración económica coincide con una reducción de la inflación a un ritmo menor al esperado.

“No me pueden decir que no he bajado la inflación”, sostuvo. Sin embargo, admitió que el país enfrenta un “shock externo negativo” y señaló que tanto la economía como los precios evolucionan más lentamente de lo que esperaba el Gobierno.

“La economía se desaceleró en la Argentina y la inflación está bajando más lento. Nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos”, afirmó.

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De cara a las elecciones presidenciales del próximo año, el mandatario se mostró confiado en el respaldo a su administración y volvió a cuestionar al kirchnerismo y al socialismo.

En relación con sus vínculos políticos, definió a la senadora Patricia Bullrich como una integrante comprometida con el Gobierno. En cambio, reconoció que no mantiene conversaciones con el expresidente Mauricio Macri, aunque aseguró que conserva una buena relación con él.

Las declaraciones se produjeron en medio de la controversia política y judicial que rodea al caso $LIBRA. Tras el sobreseimiento, Milei busca cerrar el capítulo judicial desde su perspectiva y trasladó el conflicto al terreno de la disputa con los medios que cubrieron la investigación, mientras deja abierta la posibilidad de iniciar acciones legales contra periodistas y empresas periodísticas.