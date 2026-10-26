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Milei celebró la confirmación del viaje del papa León XIV a la Argentina: "Alegría enorme"

El Presidente expresó su satisfacción por la llegada del Pontífice, prevista del 8 al 11 de noviembre. León XIV ratificó la gira sudamericana, que también incluirá Uruguay y Perú, y manifestó su alegría por regresar al continente.

26 de octubre 2026 · 17:39hs
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Milei celebró la confirmación. El Presidente expresó alegría enorme por la visita papal.

  • Milei celebró la confirmación. El Presidente expresó "alegría enorme" por la visita papal.

El presidente Javier Milei celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina y resumió su reacción con un breve mensaje en redes sociales: “¡ALEGRÍA ENORME...!!!”. El Pontífice ratificó este lunes que realizará su viaje apostólico por Sudamérica, con una estadía en el país prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La confirmación llegó a través de un mensaje publicado por León XIV, quien expresó su entusiasmo por regresar a la región y destacó el valor espiritual del recorrido por Uruguay, Argentina y Perú.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió el Papa. Y agregó: “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”.

La reacción del Gobierno y de Jorge Macri

La confirmación también fue celebrada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien manifestó su emoción por la llegada del Pontífice y destacó los preparativos de la Ciudad de Buenos Aires.

“¡Qué gran emoción la confirmación de su visita!”, expresó. Además, sostuvo que la ciudad se prepara para recibirlo “con mucha alegría y esperanza”.

LEER MÁS: El papa León XIV confirmó en sus redes que en noviembre visitará la Argentina

En ese sentido, afirmó que “la Ciudad de Buenos Aires será su casa” y señaló que millones de peregrinos podrán recibir al Papa durante su estadía.

Desde el Gobierno nacional también se habían expresado expectativas por la visita, anunciada oficialmente en septiembre. El programa contempla encuentros institucionales y pastorales, actividades religiosas y una reunión entre León XIV y Milei en la Casa Rosada.

Buenos Aires, Córdoba y Luján, en la agenda papal

Durante los cuatro días en el país, el Papa visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda prevé celebraciones religiosas, encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil, jóvenes y miembros de distintas comunidades.

Entre las actividades centrales se encuentra una misa en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, el lunes 9 de noviembre. Al día siguiente, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará otra misa y mantendrá encuentros con integrantes de la Iglesia local. El miércoles 11, antes de partir rumbo a Perú, visitará Luján para celebrar una misa frente a la basílica.

La visita forma parte de una gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre. Con su mensaje, León XIV ratificó el viaje y expresó su deseo de que sea una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las comunidades y renovar el compromiso de transmitir el Evangelio.

Milei León Papa Gobierno
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