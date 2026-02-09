Oxidados, obstruidos y con un evidente deterioro: los caños centenarios de agua que se están reemplazando en Santa Fe

Aguas Santafesinas avanza con el recambio de la red de agua potable. La primera etapa de la obra ya tiene un 75 % de avance y expone el crítico estado de cañerías con más de 100 años de antigüedad.

Corroiodos, obstruidos y con un evidente deterioro: los caños centenarios de agua que se están reemplazando en Santa Fe

Caños corroídos, obstruidos casi por completo y con un evidente deterioro estructural muestran el estado de la red de agua potable centenaria que Aguas Santafesinas (ASSA) comenzó a reemplazar en la ciudad de Santa Fe, en el marco de una obra largamente postergada.

Se trata de una intervención clave para mejorar la calidad y la presión del servicio , en una infraestructura que durante décadas no recibió inversiones significativas . Actualmente, la empresa provincial se encuentra en la fase final de la primera etapa del plan de renovación, que ya alcanza un 75 % de avance .

La obra contempla el recambio de 12 kilómetros de cañerías y más de 1.600 conexiones domiciliarias, lo que beneficia de manera directa e indirecta a más de 30.000 usuarios de la capital provincial.

Caños colapsados

Durante los trabajos más recientes, realizados en Lisandro de la Torre al 2400, quedó expuesto el estado crítico de los antiguos caños, muchos de ellos casi totalmente obstruidos. Esta situación explica buena parte de los problemas históricos del servicio, como la baja presión, las pérdidas recurrentes y los riesgos para la calidad del agua.

Gran parte de la red de distribución de Santa Fe fue instalada hace alrededor de un siglo y, durante los últimos 40 o 50 años, no se llevó adelante un plan sostenido de renovación. La falta de inversión derivó en un sistema obsoleto y colapsado, con serias limitaciones para responder a la demanda actual.

Obras estructurales

La presidenta de ASSA, Renata Ghilotti, remarcó que el recambio forma parte de una decisión política de fondo. “El gobernador Maximiliano Pullaro decidió revertir esta realidad y avanzar con obras estructurales largamente postergadas. El recambio de cañerías forma parte de una política que prioriza los servicios básicos y apunta a resolver los problemas de fondo”, sostuvo.

En la misma línea, agregó que “estas obras representan una inversión a largo plazo en la salud y la calidad de vida de la ciudad”.

La primera etapa ya se completó en tramos de calles Salta y Lisandro de la Torre, y actualmente los trabajos avanzan sobre 1ra. Junta, entre 25 de Mayo y 4 de Enero. Este martes 10 comenzarán las tareas en Tucumán, desde Rivadavia hasta 4 de Enero, para luego continuar por La Rioja, Mendoza y Francia.

En el transcurso de un año se renovaron casi 9 kilómetros de redes, se ejecutaron 1.463 conexiones domiciliarias con instalación de medidores, y se colocaron 24 hidrantes y 33 válvulas de sectorización. Las obras se realizan de manera coordinada con el Municipio para ordenar el tránsito y minimizar molestias.

De esta manera, Santa Fe pretende avanzar hacia un sistema de agua potable más moderno, seguro y acorde a las necesidades de sus vecinos, un proceso que hoy queda reflejado en imágenes que muestran el antes y el después de una infraestructura esencial.