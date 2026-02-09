Unión y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

La principal fortaleza de Unión fue haber mantenido la base, pero no lo logra traducir en resultados ante equipos que sufrieron una gran renovación.

Unión apostó fuerte en el mercado de pases, pero no desde la revolución sino desde la continuidad. Mantener la base del equipo que protagonizó un muy buen segundo semestre de 2025 fue, en los papeles, el gran mérito del Tatengue.

Sin embargo, en el inicio de la temporada, esa ventaja todavía no logró trasladarse al campo de juego ni marcar diferencias frente a rivales que encararon procesos totalmente distintos.

El recambio que tuvo Unión en relación al 2025

En relación a aquel equipo, la baja más sensible fue la de Matías Tagliamonte, aunque la dirigencia respondió con la llegada de un arquero de experiencia y jerarquía como Matías Mansilla, una apuesta fuerte para sostener seguridad desde el fondo.

En el mediocampo, la salida de Mauricio Martínez abrió una puerta que Leo Madelón decidió no cubrir con un refuerzo externo, sino con una apuesta interna: Rafael Profini, un jugador que venía pidiendo pista desde hace tiempo y que hoy ocupa un rol central en el esquema.

Rafael Profini.jpg Rafael Profini es uno de los más destacados de Unión, y la novedad dentro de los 11 en relación al segundo semestre de 2025. Prensa Unión

No obstante, Unión no pudo imponer esa condición de equipo armado, con libreto aprendido y ADN futbolístico claro, ante rivales que llegaron con profundas transformaciones. En el empate 0-0 ante Platense en el 15 de Abril, el Tatengue sufrió durante largos pasajes ante un equipo que renovó buena parte de su plantel.

Algo similar ocurrió en la derrota 1-0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, un rival que no solo cambió jugadores, sino también cuerpo técnico e idea de juego, y aun así logró imponerse.

En lo táctico, Madelón introdujo una modificación significativa respecto del cierre de 2025. Optó por Bruno Pittón como lateral izquierdo, dejando fuera a Franco Fragapane, con el objetivo de adelantar a Mateo Del Blanco a la mitad de la cancha. Esa decisión, por ahora, no dio los resultados esperados. Del Blanco, si bien se desempeña en su posición natural, está sufriendo en ese sector y no logra imponerse, lejos de la versión que mostró en la segunda parte del año pasado cuando jugó como lateral, donde se vio lo mejor de su repertorio.

Unión, obligado a reinventarse para levantar cabeza

Con este escenario, el entrenador tatengue analiza variantes para refrescar al equipo y encontrar una recuperación sostenida. Más allá del cambio obligado de Juan Pablo Ludueña por el lesionado Valentín Fascendini, el foco está puesto en el mediocampo, una zona que empieza a pedir ajustes. Nombres como Fragapane y Brahian Cuello vuelven a ganar consideración, y tampoco habría que descartar la chance de juveniles como Santiago Grella y Misael Aguirre, aunque por ahora se trata más de deducciones periodísticas que de informaciones confirmadas.

LEER MÁS: Unión tendrá una baja en el sector defensivo para recibir a San Lorenzo

Unión tiene una ventaja que todavía no pudo capitalizar: la continuidad. El desafío de Madelón será lograr que esa base, que supo dar resultados, vuelva a marcar diferencias en un torneo donde muchos rivales arrancaron de cero, pero el Tatengue, paradójicamente, aún no logró imponer lo que mejor sabe hacer.