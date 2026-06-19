Uno Santa Fe | El País | Milei

Cambios en el gabinete de Milei: Adrián Ravier reemplazará a Adorni como vocero presidencial

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Economista, diputado nacional y referente libertario, reemplazará una de las funciones más visibles del Gobierno nacional.

19 de junio 2026 · 15:15hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Perfil: Economista con trayectoria académica y cercanía política con Javier Milei.

Perfil: Economista con trayectoria académica y cercanía política con Javier Milei.

El economista Adrián Ravier fue confirmado como nuevo vocero presidencial y pasará a integrar el equipo de comunicación del Gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei.

La designación fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien difundió la noticia a través de sus redes sociales luego de mantener una reunión con el mandatario en la Quinta de Olivos

“Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante”, expresó Adorni al comunicar oficialmente la incorporación.

Con este movimiento, el Gobierno redefine el esquema de comunicación institucional y coloca en uno de sus cargos más expuestos a una figura de fuerte perfil académico y cercanía política con el Presidente.

LEER MÁS: Día de la Bandera en Rosario: habrá tres anillos de seguridad y 350 policías por la visita de Milei

Perfil académico y cercanía con Milei

Ravier tiene 48 años, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito universitario y de investigación. A lo largo de su carrera dictó clases en distintas instituciones académicas del país y del exterior, además de especializarse en macroeconomía y teoría económica.

En el plano político, fue electo diputado nacional por La Pampa en 2025 y actualmente es una de las referencias de La Libertad Avanza en esa provincia.

Además, mantiene una relación de larga data con Javier Milei, con quien compartió actividades académicas y proyectos editoriales vinculados al pensamiento económico.

Durante los últimos meses, Ravier ganó presencia pública por sus intervenciones en medios y por su respaldo a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

Su llegada a la vocería presidencial representa una nueva etapa en la estrategia comunicacional del Ejecutivo, con la incorporación de un dirigente de perfil técnico y alineado con el proyecto político del oficialismo.

Milei Gabinete Adorni vocero
Noticias relacionadas
la salud de jorge messi: la familia emitio un comunicado para aclarar su situacion

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Victoria Villaruel dijo que el sábado estará en el Monumento a pesar de que Milei la excluyó de los invitados del Ejecutivo nacional

Victoria Villaruel dijo que estará en Rosario a pesar de que Milei la excluyó de los invitados del Ejecutivo nacional

Mientras las rutas se rompen, denuncian al Gobierno por miles de millones del impuesto a los combustibles

Mientras las rutas se rompen, denuncian al Gobierno por miles de millones del impuesto a los combustibles

Actividad metalúrgica en rojo: operan a menos de 40% de su capacidad

Actividad metalúrgica en rojo: operan a menos de 40% de su capacidad

Lo último

¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

La frase de Neves en Portugal que enfureció a los hinchas de Ronaldo: Es uno más

La frase de Neves en Portugal que enfureció a los hinchas de Ronaldo: "Es uno más"

Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre

Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre

Último Momento
¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

La frase de Neves en Portugal que enfureció a los hinchas de Ronaldo: Es uno más

La frase de Neves en Portugal que enfureció a los hinchas de Ronaldo: "Es uno más"

Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre

Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre

No se merece mi respeto: Nico Occhiato rompió el silencio tras la fake news de Flor Peña

"No se merece mi respeto": Nico Occhiato rompió el silencio tras la fake news de Flor Peña

Murió un agente penitenciario tras un violento derrape con su moto en barrio Santa Lucía

Murió un agente penitenciario tras un violento derrape con su moto en barrio Santa Lucía

Ovación
San Miguel le marcó la cancha a Colón por Nasta: No nos vamos a desprender tan fácil

San Miguel le marcó la cancha a Colón por Nasta: "No nos vamos a desprender tan fácil"

Trionfini hizo un balance de la Reserva de Unión: Hay un grupo con mucho futuro

Trionfini hizo un balance de la Reserva de Unión: "Hay un grupo con mucho futuro"

Dos goleadores para un puesto: Colón acelera por el refuerzo que pide Medrán

Dos goleadores para un puesto: Colón acelera por el refuerzo que pide Medrán

Con el debut del handball, la Copa Santa Fe vive otro fin de semana de intensa actividad

Con el debut del handball, la Copa Santa Fe vive otro fin de semana de intensa actividad

Interesante cartelera de boxeo profesional y amateur en Santo Tomé

Interesante cartelera de boxeo profesional y amateur en Santo Tomé

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe