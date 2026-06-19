Cambios en el gabinete de Milei: Adrián Ravier reemplazará a Adorni como vocero presidencial

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Economista, diputado nacional y referente libertario, reemplazará una de las funciones más visibles del Gobierno nacional.

El economista Adrián Ravier fue confirmado como nuevo vocero presidencial y pasará a integrar el equipo de comunicación del Gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei .

La designación fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien difundió la noticia a través de sus redes sociales luego de mantener una reunión con el mandatario en la Quinta de Olivos

“Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante”, expresó Adorni al comunicar oficialmente la incorporación.

Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación.



Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

Con este movimiento, el Gobierno redefine el esquema de comunicación institucional y coloca en uno de sus cargos más expuestos a una figura de fuerte perfil académico y cercanía política con el Presidente.

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Perfil académico y cercanía con Milei

Ravier tiene 48 años, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito universitario y de investigación. A lo largo de su carrera dictó clases en distintas instituciones académicas del país y del exterior, además de especializarse en macroeconomía y teoría económica.

En el plano político, fue electo diputado nacional por La Pampa en 2025 y actualmente es una de las referencias de La Libertad Avanza en esa provincia.

Además, mantiene una relación de larga data con Javier Milei, con quien compartió actividades académicas y proyectos editoriales vinculados al pensamiento económico.

Durante los últimos meses, Ravier ganó presencia pública por sus intervenciones en medios y por su respaldo a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

Su llegada a la vocería presidencial representa una nueva etapa en la estrategia comunicacional del Ejecutivo, con la incorporación de un dirigente de perfil técnico y alineado con el proyecto político del oficialismo.