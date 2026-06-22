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Primera rueda cerrada: dónde está parado Colón en la pelea por el ascenso

El Sabalero cerró la primera rueda de la Primera Nacional en el cuarto puesto de la Zona A con 29 puntos. La campaña muestra fortalezas marcadas en Santa Fe, pero también una producción como visitante que terminó condicionando su lucha por el liderazgo.

22 de junio 2026 · 11:45hs
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Primera rueda cerrada: dónde está parado Colón en la pelea por el ascenso

UNO Santa Fe | José Busiemi

La derrota ante Chaco For Ever por 1-0 en Resistencia no solo dejó preocupación por la imagen futbolística. También bajó el telón de una primera rueda donde Colón terminó pagando caro su irregularidad fuera de casa.

El equipo de Ezequiel Medrán concluyó la primera mitad del campeonato en la cuarta posición de la Zona A con 29 puntos, a cinco unidades de los líderes Deportivo Morón y Ferro, que finalizaron la rueda con 34.

LEER MÁS:

Cómo le fue a Colón como visitante en la primera rueda de la Primera Nacional

Si bien el balance general lo mantiene dentro de los puestos de Reducido, los números reflejan claramente dónde estuvo la principal diferencia entre Colón y los equipos que hoy ocupan la cima.

Una fortaleza en Santa Fe, una deuda fuera de casa

El contraste entre la producción de local y visitante resulta evidente. En el Brigadier López, Colón fue uno de los equipos más sólidos de toda la categoría. Disputó nueve encuentros, ganó cinco y empató cuatro, sin sufrir derrotas.

Campaña como local

* 9 partidos

* 5 victorias

* 4 empates

* 0 derrotas

* 12 goles a favor

* 5 goles en contra

* 19 puntos

* 70,37% de efectividad

Esos números lo ubican séptimo en la tabla general de localías de los 36 equipos de la categoría y tercero dentro de su zona.

Sin embargo, la realidad cambia cuando sale de Santa Fe.

Campaña como visitante

* 9 partidos

* 2 victorias

* 4 empates

* 3 derrotas

* 9 goles a favor

* 9 goles en contra

* 10 puntos

* 37,04% de efectividad

En la tabla general de visitante ocupa el puesto 12, muy lejos de los registros de Ferro, líder absoluto en esa condición con 21 puntos y una efectividad del 70%.

Los tiempos del partido también hablan

Otro dato interesante aparece al analizar el rendimiento por etapas.

Primeros tiempos

* 6 victorias

* 9 empates

* 3 derrotas

* 10 goles a favor

* 4 en contra

* 27 puntos

* 50% de efectividad

Segundos tiempos

* 6 victorias

* 7 empates

* 5 derrotas

* 11 goles a favor

* 9 en contra

* 25 puntos

* 46,30% de efectividad

Los registros muestran un equipo que suele competir y mantenerse en partido, aunque con dificultades para sostener regularidad durante los 90 minutos.

Lago, la bandera ofensiva

En materia ofensiva, Ignacio Lago fue el gran protagonista de la primera rueda. El delantero suma siete goles y se encuentra entre los cuatro máximos artilleros de toda la Primera Nacional.

Goleadores de Colón

  • Ignacio Lago: 7
  • Alan Bonansea: 3
  • Julián Marcioni: 3
  • Ignacio Antonio: 2
  • Conrado Ibarra: 1
  • Darío Sarmiento: 1
  • Federico Lértora: 1
  • Federico Rasmussen: 1
  • Mauro Peinipil: 1
  • Pier Barrios: 1

Asistencias

  • Ignacio Lago: 4
  • Facundo Castet: 2
  • Alan Bonansea: 2
  • Julián Marcioni: 2
  • Conrado Ibarra: 1
  • Leandro Allende: 1
  • Lucas Cano: 1
  • Federico Lértora: 1
  • Mauro Peinipil: 1

Disciplina y un mercado que puede cambiar el panorama

En 18 fechas, Colón sufrió dos expulsiones: Matías Muñoz y Matías Godoy. Mientras que ningún rival terminó viendo la tarjeta roja ante el Sabalero.

LEER MÁS: Colón cerró la primera rueda lejos de la cima y con más rivales en la pelea

Los jugadores que llegan al receso con cuatro amarillas son: Ignacio Antonio, Leandro Allende, Facundo Castet y Federico Lértora.

Pier Barrios ya cumplió su suspensión y podrá regresar ante Deportivo Madryn, mientras que Federico Rasmussen llegó a la quinta amarilla y será baja obligada en el reinicio.

Además, Colón tuvo tres penales a favor: Ignacio Lago convirtió dos, y Alan Bonansea falló el restante.

El panorama es claro: Colón sigue en zona de pelea y mantiene intactas sus posibilidades de Reducido, pero si pretende discutir el primer puesto deberá corregir una materia pendiente que lo acompañó durante toda la primera rueda: hacerse fuerte lejos de Santa Fe.

Colón Primera Nacional Chaco For Ever
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