Cómo fue la intervención de urgencia Jorge Lanata: "Le sacaron 60 cm de intestino"

image.png

Por otra parte, Julio Ernesto López, ex colega de Lanata, celebró la recuperación de su compañero en su cuenta de X: “Sobre nuestro cadáver @AngeldeBritook @yaninalatorre. He is alive”, mencionando a los periodistas del ciclo de América TV que informan minuto a minuto sobre la condición de Jorge.

image.png

La palabra de Elba Marcovecchio

Elba Marcovecchio, la esposa del periodista aseguró que el comunicador no ingresó consciente a la operación y agregó: “Llevamos acá 117 días. Jorge salió, es fuerte, es un gladiador y hay que esperar”, comenzó la abogada.

En cuanto a las expectativas de que el periodista regresara al quirófano mañana, Marcovecchio señaló: “Puede ser, eso hay que dejarselo a los médicos”.

“Está en el mejor hospital del país, atendido por profesionales brillantes y también está su médico personal al tanto de todo. Está en las mejores manos y hay que dejar que los médicos decidan”, remarcó la esposa de Lanata.

Sobre los cambios repentinos en la salud del periodista afirmó: “Jorge hace todos los episodios rápido, los buenos y los malos. No me sorprende eso. Es la tercera internación en el año”.

De la misma manera, Elba negó tener “diálogo directo” con Bárbara y Lola Lanata, las hijas del conductor, al tiempo que afirmó que la familia estuvo presente y ratificó: “siempre dije que tienen que participar y tomar parte de las decisiones médicas”.

“Son las hijas, es muy importante que se involucren”, continuó Marcovecchio, mientras relató que los médicos informaron a toda la familia por igual, una vez concluída la cirugía: “La información siempre se le dio a toda la familia, tanto acá, como en -la clínica- Santa Catalina”.