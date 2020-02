Cómo son los controles sanitarios a los pasajeros que llegan a Ezeiza desde Italia

Unos 800 pasajeros de dos vuelos procedentes de Italia fueron revisados esta mañana para determinar si tenían algún síntoma de coronavirus, en en el primer día de control sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud, que constató la temperatura de alrededor de 400 personas sin registro de casos sospechosos, informaron fuentes aeroportuarias.

En la mañana del martes, personal de la Dirección Nacional de Sanidad y Fronteras montó un operativo para los dos vuelos que arribaron desde Roma: el AR1141 de Aerolíneas Argentinas, que aterrizó a las 5.03 con 270 pasajeros a bordo; y el AZ680 de Alitalia, que tocó pista a las 8.05 con 382 pasajeros.

En ninguno de los casos, según indicaron las fuentes a Télam, fue necesario ubicar a las aeronaves en los puestos remotos, por lo que se siguió el procedimiento habitual con salida de los pasajeros por las respectivas mangas.

Los voceros explicaron que que se trabajó de acuerdo al procedimiento que se estableció durante las reuniones mantenidas el lunes en Ezeiza entre las autoridades de Salud y los distintos organismos que operan en la estación aérea.

El control

Ni bien los aviones llegaron a su posición en las mangas, el personal de Sanidad de Frontera ascendió a las aeronaves y recogió los formularios que el personal de las aerolíneas le había entregado previamente, junto a un folleto con las recomendaciones para el caso de presentar algún síntoma compatible con el virus, donde los pasajeros consignaron los datos personales, lugar de residencia y teléfono.

Adicionalmente, las autoridades sanitarias entablaron contacto con el comandante de la aeronave y la tripulación para conocer si se había detectado algún caso sospechoso o algún pasajero había manifestado algún tipo de inconveniente.

Posteriormente, los pasajeros comenzaron a descender y se realizaron controles aleatorios con un dispositivo que toma la temperatura, e incluso algunos pedían voluntariamente que se los controlase aunque no presentaban ningún síntoma, y no se registró ningún caso sospechoso.

Según las fuentes, por el momento este tipo de controles están circunscriptos a los pasajeros provenientes de Italia, aunque se adelantó que, ante la propagación del virus a otros países, es probable que se extienda en el corto plazo a todos los vuelos que arriban a Ezeiza, aún los que provienen de países vecinos donde no se han declarado casos.

La fuente apuntó que esto es una cuestión de “responsabilidad personal”, porque cada pasajero sabe si ha estado en algún lugar de riesgo, ya que hay algunos que llegan desde Brasil, por ejemplo, pero luego de haber estado anteriormente en algún país asiático donde el coronavirus está extendido.

No obstante, el personal de Sanidad de Frontera también realiza un control, aunque aún no tan exhaustivo, con los vuelos de compañías como Qatar Airways, Emirates y Turkish Airlines, que, si bien no poseen servicios directos con China u otros países de Asia, si lo tienen con escala en Doha, Dubai y Estambul, respectivamente.

En tanto, fuentes de Aerolíneas Argentinas indicaron a Télam que el protocolo que ellos siguen en los vuelos procedentes de Italia es que el comandante avisa a los pasajeros que se les va a entregar un formulario para que llenen y se les anticipa que se les realizará un control al descender del avión.

Algo similar ocurre con los vuelos de Alitalia, pero en este caso los pasajeros son advertidos de la situación ni bien abordan la aeronave en Roma.

En tanto el panorama esta mañana en Ezeiza no presentaba diferencia a cualquier otro día, el movimiento era normal y solamente se advertía la presencia de algunos pasajeros con barbijos, aunque no en un número mayoritario.