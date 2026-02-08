Uno Santa Fe | Rosario

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado de muerte

Se trata del bonaerense Román Burruchaga. Este sábado venció al taiwanés Chun Hsin Tseng. Le pidieron al tenista que perdiera el partido

8 de febrero 2026 · 12:57hs
Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital

El torneo de tenis Challenger de Rosario 2026 volvió a quedar atravesado por un grave episodio este sábado, cuando el tenista bonaerense Román Burruchaga denunció haber recibido amenazas de muerte mientras se dirigía al predio del Jockey Club de Rosario, en Fisherton, para disputar su partido de semifinales.

Según el testimonio del jugador, de 24 años, los mensajes intimidatorios llegaron a través de WhatsApp desde un número desconocido cerca de las 16.59, cuando viajaba en su vehículo particular junto a su entrenador. En ellos, los agresores exigían que perdiera el partido de la tarde, mencionaban a su rival con el apodo “El Chino” y hacían referencias directas a datos personales y a integrantes de su familia.

Las amenazas incluyeron además insultos y el envío de una imagen en la que se observa una mano empuñando un arma de fuego, lo que agravó la situación y activó de inmediato el protocolo de seguridad.

Refuerzo policial y denuncia penal

Personal policial que cumplía funciones de seguridad en el evento, que se desarrolla en el predio del Jockey Club de Rosario, en la zona oeste de la ciudad, fue informado de lo ocurrido por la directora del torneo. Tras finalizar el encuentro, el jugador confirmó que radicaría la denuncia correspondiente.

Luego de la presentación judicial, se dispuso un refuerzo de la custodia policial en todo el complejo deportivo y un patrullaje preventivo en las inmediaciones. Minutos después se sumó un móvil adicional y se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación, que abrió una causa por amenazas calificadas.

Desde la Fiscalía se ordenó una custodia policial permanente durante 24 horas para Burruchaga, con la posibilidad de extenderla en caso de que se registren nuevos episodios intimidatorios.

El torneo continuó bajo estrictas medidas de seguridad mientras avanza la investigación judicial.

El partido se jugó y Burruchaga avanzó a la final

A pesar de la situación, el tenista argentino disputó el partido y logró imponerse por 6-3 y 6-3 al taiwanés Chun Hsin Tseng, resultado que le permitió acceder a la final del certamen, que se jugará este domingo.

La hipótesis de las apuestas

La semana pasada, un tenista español que participaba del mismo torneo había denunciado amenazas de características similares, también recibidas por WhatsApp y con el objetivo de condicionar el resultado de un partido.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que una de las líneas que se analizan es la posible relación entre estos hechos y el crecimiento del juego online y las apuestas deportivas, una problemática que ya encendió alertas en distintos deportes y que, en este caso, vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad en competencias profesionales de menor escala.

Mientras tanto, el Challenger de Rosario 2026 transita su etapa final bajo un fuerte operativo policial.

