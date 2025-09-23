Uno Santa Fe | El País | hospital Garrahan

Hospital Garrahan: el Gobierno otorgará un "complemento mensual" a los trabajadores

El anuncio es días después de que la Cámara de Diputados rechazó por amplia mayoría el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica

23 de septiembre 2025 · 09:33hs
Los trabajadores del Hospital Garrahan recibirán un complemento mensual

Mientras espera el debate en el Senado por el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica, el Gobierno nacional anunció que otorgará hasta $450.000 como “complemento mensual” para el personal del emblemático Hospital Garrahan de Buenos Aires.

“A partir de un proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa, hemos logrado sanear sus cuentas, reducir gastos innecesarios y asegurar que los recursos se destinen a lo verdaderamente prioritario: sus equipos de salud y la atención de los pacientes”, indicaron las autoridades del centro pediátrico en un comunicado.

En ese sentido, remarcaron: “El Hospital Garrahan no está en emergencia. Estos logros son el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano a lo largo del tiempo, pese a los constantes palos en la rueda de algunos sectores que defienden sus propios privilegios e intereses”.

De acuerdo al comunicado, a partir de septiembre se brindará un “complemento mensual” cuya cifra varía según la especialidad de los profesionales: el personal asistencial percibirá $450.000, mientras que la planta administrativa en relación de dependencia recibirá $350.000.

"El Hospital Garrahan otorga aumentos al personal con fondos propios", dice el anuncio en X

“Los cambios en el Consejo de Administración responden al objetivo de consolidar un liderazgo capaz de llevar adelante decisiones difíciles y sostener una gestión transparente”, señalaron.

Al final del escrito que difundieron a través de las redes sociales, las autoridades del centro pediátrico reforzaron: “El camino es claro: seguir profundizando la administración responsable y eficiente permitirá garantizar nuevos aumentos al equipo de salud en el futuro e invertir en infraestructura”.

Se da después del veto de Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica

El anuncio se formalizó días después de que la Cámara de Diputados rechazó por amplia mayoría el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica.

Por su parte, el ministro de Salud nacional Mario Lugones destacó la medida y aseguró que el aumento se produce “gracias a una gestión eficiente”. “Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”, escribió en su cuenta de X.

“Durante décadas, los profesionales de la salud han estado mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia: trabajamos día a día para que su esfuerzo y dedicación sean reconocidos como corresponde. Nos propusimos terminar con el despilfarro y los privilegios para algunos, para que los recursos vuelvan a donde siempre debieron estar: las instituciones, los profesionales y los pacientes. Ese siempre fue el camino”, concluyó el funcionario.

hospital Garrahan veto Javier Milei emergencia pediátrica complemento
