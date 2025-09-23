Uno Santa Fe | El País | organismos

Como no pudieron cerrar organismos estatales, el Gobierno designó nuevas autoridades

Luego que el Congreso frenó la “reestructuración”, oficializaron nombramientos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)

23 de septiembre 2025 · 11:48hs
El gobierno nacional designó nuevas autoridades en los organismos restituidos en sus funciones tras el rechazo en el Congreso a los decretos delegados que propiciaban el cierre o la reestructuración de las áreas que eran dependientes del Ministerio de Economía.

De acuerdo al Decreto 684/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, hubo nombramientos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Nuevas autoridades en los organismos que no pudieron "serrar"

La normativa designó con vigencia desde el 3 de septiembre como presidente del Inta al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich y en el cargo de vicepresidente al médico veterinario Carlos Alberto Antonio Vera.

Asimismo, la presidencia del Inase durante los próximos dos años, quedó a cargo del ingeniero agrónomo Martín Famulari. En tanto que al frente del organismo de Vitivinicultura fue oficializado el ingeniero agrónomo Carlos Raúl Tizio Mayer.

Las designaciones se dan luego de que el Congreso le puso un freno a la intención gubernamental de disolver el Inase y reestructurar el Inta y el INV, junto con otras áreas reguladoras de la cartera que encabeza Luis Caputo.

A principios de septiembre, también se nombraron nuevos responsables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inpi), luego de que el Congreso rechazó los decretos que proponían su reestructuración.

Lo mismo sucedió al volver a poner en funciones a los responsables de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y nombrar nuevos funcionarios para la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El pasado 3 de septiembre se publicaron los Decretos 627/2025 y 628/2025, los cuales restituyeron las disposiciones que habían sido derogadas, modificadas o sustituidas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25.

Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

